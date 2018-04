Caminata desea concientizar a familias necesitadas sobre opciones médicas de bajo costo o gratuitas

Entre las necesidades que presentan algunas comunidades latinas de bajos recursos, la falta de ayuda médica es de las que más afecta a la población. Para este tipo de escaseces, existen organizaciones que prestan servicios casi o completamente gratuitos, pero pocos saben de ellos y no logran obtener esa ayuda.

Por esta razón, el exlocutor de radio Santiago Nieto, organizó un evento anual que le ha permitido crear conciencia de estos servicios disponibles y que muchos ignoran.

“Buscamos concientizar a la población que existe una fundación que hace esto”, dijo Nieto a HOY Deportes sobre Cirugías sin Fronteras (CSF). “También queremos concientizar de la gente que se está muriendo, que no está funcionando al 100 porque no tienen seguro médico, porque son de bajos recursos, porque no tienen papeles”.

Nieto es el creador de la caminata Salvando Vidas, que recorre de 150 millas en cinco días, desde las oficinas de CSF en Bakersfield hasta el Consulado Mexicano en Los Ángeles y en la que participaron grandes personalidades del Sur de California, entre ellas, como los cantantes Chiquis Rivera y Joss Favela, el primer abogado indocumentado en EE.UU. Sergio García, Carlos Álvarez de FOX Deportes, Juan Carlos González de Univision y la colombiana Andrea Espada, quien es una sensación en las redes sociales.

En este su segundo año, la caminata empezó el lunes a las 8 a.m. en Bakersfield en un recorrido de 30 millas –alrededor de las mismas que se hicieron todos los días- hasta Tejón, desde donde partieron el martes temprano hasta alcanzar Lake Hughes. El miércoles partieron desde el lago y culminó en otro, Castaic Lake. Para el último tramo, el jueves pararon en la Misión de San Fernando y finalmente el viernes esperan tocar la meta a las 4:30 p.m. en el Consulado de México en Los Ángeles.

En este su segundo año, la caminata empezó el lunes a las 8 a.m. en Bakersfield en un recorrido de 30 millas –alrededor de las mismas que se hicieron todos los días- hasta Tejón, desde donde partieron el martes temprano hasta alcanzar Lake Hughes. El miércoles partieron desde el lago y culminó en otro, Castaic Lake. Para el último tramo, el jueves pararon en la Misión de San Fernando y finalmente el viernes esperan tocar la meta a las 4:30 p.m. en el Consulado de México en Los Ángeles.

Según Nieto, quien maneja la cadena radial del Show de Don Cheto, el estatus migratorio tampoco importa cuando se solicita la ayuda.

“Hay cirugías que pueden tener un valor de $25,000 o $30,000 y ahí les pueden ayudar para que solo paguen solo una parte de $3,000 o $4,000. Se recaudan fondos, se buscan subsidios del gobierno y cualquier tipo de donaciones”.

Anualmente se reciben alrededor de 200 casos, como el de un joven que había sufrido quemaduras en sus dedos y estos quedaron pegados. “Fue un caso dramático, triste, él trabaja en la pisca y necesitaba usar bien de sus manos. La operación le salió gratis y sus dedos fueron exitosamente separados para que pudiera volver a trabajar. Le cambió la vida. A otro le quitaron un tipo de quiste del tamaño de un melón de la nuca… hay muchos casos que han sido tratados que te quedas con la boca abierta”.

Karla Terrazas, quien es la directora de CSF, dijo que están buscando recaudar fondos para las mujeres que padecen de dos tipos de enfermedades que pueden ser terminales de no ser tratados adecuadamente.

“Queremos recaudar fondos para las mujeres que sufren de cáncer del seno y cáncer de útero”, señaló Terrazas. “Por medio de nuestra página web cuando se descarga la aplicación, se les pide de todo como cuentas bancarias, cuánto ganan, dónde viven, cuántos miembros de la familia hay, al igual que comprobantes de ingresos y más para testificar que la persona realmente califica”.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda