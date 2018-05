Blue Demon Jr. será parte de una velada en Los Ángeles en la que recuerda a un amigo

El legendario luchador Blue Demon Jr. estará de regreso a Los Ángeles para ser parte de una velada especial el domingo (4:30 p.m.), en el Florentine Gardens de El Monte, en la que honrarán al desaparecido promotor Rocky Román.

El fundador de Fuerza Mexicana de Lucha Libre (FMLL) falleció en 2013 tras una serie de complicaciones de salud. Su hermano Jorge continúa en frente de la promotora de lucha libre.

“Conocí a Rocky cuando iba yo a otra empresa”, dijo Blue Demon a HOY Deportes. “Él me fue a buscar ahí y desde entonces hicimos [conexión]. Es una persona que realmente tenía un trato muy especial para muchos de nosotros y realmente lo extraño y lo sigo apreciando en donde quiera que esté. Muy honrado en estar otro año más en su aniversario”.

https://t.co/JNw3SagV3k Aqui la entrega del Lucha Libre Award que me dio la CAC Gracias a mi amigo Jesse Vargas por estar ahi y darme este premio — Blue Demon Jr®™ (@BlueDemonjr) May 2, 2018

El legendario luchador siente que la promotora ha mantenido el rumbo correcto, en el Sur de California, que hacía el promotor antes de su fallecimiento.

“El trabajo que está desarrollando su hermano Jorge es muy bueno, él ha sabido mantener toda esa relación con nosotros”, aseguró.

Aunque la atención recae sobre el honramiento de quien consideró como “un gran amigo”, también tiene los reflectores sobre él, pues hace unos días le fue otorgado en Las Vegas un premio especial por el Cauliflower Alley Club. Blue Demon Jr. se convirtió en la primera persona en recibir la CAC Lucha Libre Wrestling Award.

“Otra vez me vuelven a poner en el ojo del huracán (risas)”, dijo. “Realmente creo que es la cosecha de un sinfín de trabajo, no solo mío sino también de mi familia, mi esposa, de mis hijas, de mi hijo, que están detrás de mí siempre. Yo agradezco que me hayan hecho el primer recipiente a mí, pero realmente creo que el ‘award’ deberían habérselo dado a mi familia por todo el apoyo que me han brindado”.

Congratulations to the legendary @BlueDemonjr for his Lucha Libre award from the Cauliflower Ally Club! You deserve it! pic.twitter.com/0bouUVOCTR — UltraBat (@forvarona1) May 5, 2018

La organización es anfitrión de cenas anuales en las que premian a celebridades y atletas profesionales.

Su legado

Blue Demon Jr. tiene en claro que algún día su carrera tendrá que llegar a su fin y por esa razón dijo haber encontrado a quién continúe el nombre que le habían pasado a él.

“Mi legado será mi hijo”, confirmó el luchador mexicano, quien además que su heredero se encuentra actualmente preparándose para un futuro debut. “Falta tiempo todavía pero ya está entrenando y se queda con la responsabilidad de continuar con el nombre, de igualar lo que haga yo o lo que hizo su abuelo. Es esencialmente el responsable de la tercera generación”.

Blue Demon Jr. aseguró que no hay fecha definida pues “lleva apenas tres meses entrenando. Tal vez en un año o año y medio estará listo y les avisaré del debut de Blue Demon III”.

