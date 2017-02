Westbrook consigue 'triple doble'; Thunder vence a Lakers

Russell Westbrook se entendió de inmediato con sus nuevos compañeros y los elogió al final del partido. En realidad, el desempeño del base de Oklahoma City ha sido tan espectacular en la campaña que cualquiera se involucra de maravilla con él.

Westbrook consiguió su 28vo "triple doble" de la temporada, y el Thunder de Oklahoma City doblegó 110-93 a los Lakers de Los Ángeles.

El astro del Thunder anotó 17 puntos, capturó 18 rebotes y repartió 17 asistencias. Logró el 65to "triple doble" en su carrera.

Fue el primer partido de Oklahoma City con Taj Gibson y Doug McDermott, adquiridos el jueves en un canje con los Bulls de Chicago. Gibson anotó 12 puntos y McDermott añadió ocho, pese a que ambos llegaron al equipo el jueves por la noche y ni siquiera pudieron participar en la práctica de disparo realizada el viernes.

Westbrook dijo que los nuevos jugadores del Thunder respondieron estupendamente a pesar de la situación.

"Maravilloso. Se mostraron como profesionales", comentó. "Llegaron y compitieron. Desde luego, no conocían muchas jugadas y formaciones, pero todo salió muy bien. Hicieron un estupendo trabajo para buscar los espacios, y saben cómo jugar".

Gibson está agradecido por tener ahora a Westbrook como compañero y no como rival.

"Es mucho más fácil, porque cuando viene hacia ti a toda velocidad, muestra la mentalidad de alguien muy malo. Te da miedo y tiene que quitarte del camino", dijo Gibson.

Asimismo, manifestó que se siente cómodo con el Thunder.

"Esto ayuda a que todo mejore, saber que vienes a una situación en que la gente te quiere y te da la bienvenida con los brazos abiertos", señaló.

Alex Abriñes y Andre Robertson lograron las mejores cifras de su vida, con 19 puntos, por el Thunder. Steven Adams añadió 15 unidades y 10 rebotes.

D'Angelo Russell anotó 29 tantos por los Lakers.

