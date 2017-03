Clippers aseguran pase a playoffs

Los Clippers de Los Ángeles dejaron escapar una ventaja de 16 puntos en el tercero y perdieron la calma.

Jamal Crawford y Chris Paul fueron señalados con faltas técnicas y, súbitamente, Utah volvió a meterse en el partido.

"Perdí los estribos por un segundo", dijo el suplente Crawford. "Tuve que calmarme para el cuarto periodo".

Jamal Crawford replicó con 17 de sus 28 puntos en el último cuarto, y los Clippers de Los Ángeles vencieron el sábado 108-95 al Jazz de Utah para clasificarse a los playoffs por sexto año seguido.

Además, los Clippers se pusieron medio partido detrás del Jazz por el cuarto lugar en la Conferencia del Oeste. Utah ha perdido cuatro de sus últimos cinco duelos.

Los Ángeles apretó en el cuarto periodo, en el que anotó los primeros ocho puntos para irse arriba 80-70. Crawford metió seis en fila para incrementar la ventaja a 103-84. Crawford acertó todos sus nueve tiros libres.

"Es un gran tirado, y más con una mano en el rostro", reconoció el entrenador de Utah Quin Snyder.

Blake Griffin añadió 15 puntos y DeAndre Jordan descolgó 15 rebotes por los Clippers.

Rudy Gobert encabezó a Utah con 26 puntos y 14 rebotes. El suplente Joe Johnson agregó 17 puntos.

Blake Griffin added 15 points and DeAndre Jordan had 15 rebounds for the Clippers.

