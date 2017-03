Barton anota 35 puntos en victoria de Nuggets sobre Clippers

Will Barton anotó 35 puntos, una marca en su carrera, y Nikola Jokic registró su quinto triple-doble de la temporada para conducir el jueves a los Nuggets a un triunfo por 129-114 sobre los Clippers de Los Ángeles, la cuarta victoria consecutiva de Denver.

Jokic terminó con 17 unidades, 14 rebotes y 11 asistencias, con lo que ayudó a los Nuggets a ganar un enfrentamiento entre equipos escasos de personal.

Los Clippers jugaron sin Blake Griffin y DeAndre Jordan, quienes fueron dejados en Los Ángeles para el viaje de un solo juego.

Por Denver estuvieron fuera de acción Wilson Chandler (lesión en la ingle derecha) y Danilo Gallinari (contusión en la rodilla izquierda), pero Kenneth Faried regresó a la cancha después de perderse nueve juegos por espasmos en la región lumbar. Faried encestó 12 puntos en 18 minutos de participación.

Chris Paul registró 18 unidades y 14 asistencias por los Clippers, J.J. Redick anotó 22 puntos —la mayor cantidad en el equipo_, y Austin Rivers sumó 17 unidades para Los Ángeles, que ha perdido tres partidos seguidos.

