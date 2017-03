Bucks aguantan ante Lakers y se imponen

Khris Middleton anotó 14 de sus 30 puntos —su récord de la temporada— en el último cuarto, Greg Monroe sumó 12 puntos antes de ser expulsado y los Bucks de Milwaukee mantuvieron el viernes su fiera lucha por los playoffs con su octava victoria en nueve partidos, 107-103 sobre los Lakers de Los Ángeles.

Monroe y los jugadores de los Lakers D'Angelo Russell y Nick Young fueron expulsados a 36 segundos del final del tercer cuarto tras una refriega que comenzó con una dura entrada de Malcolm Brogdon sobre Young, que le devolvió el empujón. Entonces, Monroe empujó a Young y Russell empujó a Monroe mientras todos los jugadores en la cancha se veían implicados en el altercado.

Jordan Clarkson anotó 21 puntos para los Lakers, que recortaron la ventaja de Milwaukee de 18 puntos para ponerse 103-100 a 7,9 segundos del final del partido.

