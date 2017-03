Bucks ganan a Clippers ras un fallo de Griffin

Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton anotaron 16 puntos cada uno para liderar a los seis jugadores de Milwaukee con dobles dígitos, y los Bucks mantuvieron a raya el miércoles a los Clippers de Los Ángeles para ganar 97-96 cuando un lanzamiento de Blake Griffin en el último segundo cayó fuera del aro.

DeAndre Jordan aportó 22 puntos y 17 rebotes para los Clippers. Griffin sumó 18.

Milwaukee lideraba por siete con menos de tres minutos por jugar, pero las canastas de Jordan pusieron a los Clippers a un punto. A 5,1 segundos del final, Los Ángeles pidió un tiempo muerto y coordinó una jugada para Griffin, que atacó y lanzó un tiro corto que no logró encestar.

Los Bucks mejoraron su registro a 11-5 desde que perdieron a su segundo mejor encestador, Jabari Parker, por una operación en la rodilla que lo dejó fuera para el resto de la temporada. Son séptimos en la Conferencia Este, medio partido por delante de Detroit y Miami.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.