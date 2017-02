Un rival menos para Los Ángeles: Budapest retirará candidatura para Juegos Olímpicos de 2024

Budapest retirará su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2024, con lo que Los Ángeles y París quedan como las únicas candidaturas.

El portavoz gubernamental Zoltan Kovacs confirmó el miércoles a The Associated Press la decisión del primer ministro Viktor Orban, el alcalde de Budapest Istvan Tarlos y el Comité Olímpico Húngaro.

El Comité Olímpico Internacional elegirá la sede en septiembre en Lima.

Fidesz, el partido oficialista, dijo que se tomó la decisión para evitar "la pérdida de prestigio internacional" de Hungría, al considerar que la candidatura estaba condenada al fracaso.

Además, la candidatura encaraba la posibilidad de ser puesta a votación en un referéndum impulsado por un nuevo partido político.

"Cuando la oposición criticó traicioneramente la candidatura, acabó con la unidad que se tenía y socavó las posibilidades de la capital", afirmó Lajos Kosa, el líder parlamentario de Fidesz, según una declaración escrita. "Solo quedaba una opción responsable para evitar un daño al prestigio internacional de Hungría".

Momentum, el nuevo partido político, había logrado en menos de 30 días recabar más de 266.000 firmas a favor de realizar un referéndum. El proceso también recibió el respaldo de otras fuerzas de oposición.

Otros intentos previos para efectuar referéndums a nivel nacional o en Budapest sobre los Juegos Olímpicos fracasaron tras ser bloqueados en los tribunales o al ser abandonados.

Además, funcionarios del gobierno temían que un referéndum y el escaso apoyo a los Juegos podían afectar al partido de Orban en las elecciones legislativas previstas para el año próximo.

Balazs Furjes, el director de la candidatura, señaló que no tenía sentido insistir sin un amplio respaldo político.

Budapest "nunca había estado tan cerca de ganar la sede olímpica... pero ahora mismo la cosa no pinta bien", declaró Furjes al concejo municipal de la ciudad.

Zsolt Borkai, el presidente del Comité Olímpico de Hungría, añadió que la oposición se volcó en contra de la candidatura para favorecer sus propios intereses políticos.

"Ahora, cerca de la línea de meta, destruyen el sueño que previamente habían apoyado", sostuvo Borkai.

Furjes mencionó varios factores que le daban a Budapest una buena posibilidad de conseguir la sede. Destacó que la ciudad era vista como modelo de la denominada "Agenda 2000", la iniciativa de reformas del COI para reducir los gastos, además del hecho que tanto Los Ángeles como París han montado las justas dos veces.

