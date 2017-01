Ecuatoriano Martin Dávalos arranca la temporada de la AMA Supercross en la segunda posición

Dio arranque a una nueva temporada de la AMA Supercross edición 2017; el Angel Stadium fue el escenario en el que se dieron cita los mejores exponentes de las categorías 450SX y 250SX.

La representación latina durante esta nueva temporada correrá a cargo del ecuatoriano Martin Dávalos, quien correrá para el equipo Rockstar Energy Husqvama Factory Racing junto a Jason Anderson, Christopher Pourcel y Zach Osborne.

Dávalos, llegó clasificado para el evento final de la categoría de los 250SX gracias y a su excelente desempeño durante las etapas clasificatorias; pero a pesar de no poder mantener el ritmo durante la carrera final y caer al segundo lugar durante la mayoría de la competencia, finalmente logró colocarse en el podio de honor al llegar a la meta en el tercer puesto de este primer evento del circuito.

"Me siento un poco triste por no haber mantenido la segunda posición al último, creo que me pesó un poco la pista, fue algo difícil de controlar y al último influyó para que cayera al tercer lugar pero en general satisfecho ya que junto a mi equipo trabajamos duro y haremos los cambios necesarios para mejorar para la próxima carrera en San Diego", señaló Dávalos tras la carrera.

A pesar que el deporte del Supercross no es muy popular dentro de la comunidad hispana, Dávalos sabe que esto puedo cambiar poco a poco: "Sé que no es muy común ver a aún latino triunfar en este deporte, sólo espero que estas pequeñas victorias logran llamar la atención para los que practicamos este deporte", finalizó el ecuatoriano.

A pesar de implementar algunos cambios para las carreras finales, el AMA Supercross mantiene su formato clásico e incluso también regresan a algunas sedes de antaño como Seattle y Salt Lake City durante el 2017. La próxima semana la AMA Supercross visitara San Diego para eventualmente regresar al Angel Stadium el próximo 21 de Enero en su última parada en el Sur de California durante la temporada 2017 del circuito.