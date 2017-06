Comunidad latina angelina se beneficia de programa de nutrición y ejercicios gratuitos

Entre la población latina en los Estados Unidos, tres de cada cuatro son afectados de alguna manera por la obesidad y el exceso de peso.

Este estudio hecho por el “National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease” entre 2009 y 2010, arroja un porcentaje inédito de 78.8% entre las personas de 20 años en adelante en la población latina.

Mucho de esto se debe a los malos hábitos alimenticios que se han pasado de generación en generación en las familias latinas, combinadas con la poca educación en la preparación y elección balanceada de estos alimentos.

Consientes de este problema, hace casi nueve años, varios padres de familias de una comunidad angelina decidieron embarcar un camino más saludable. Ellos se veían cada mañana en el Westside Neighborhood Park, un parque del área en el que se ejercitaban cada mañana con la ayuda de un “educador de la salud”.

“Fue hace como nueve años que esos padres lo empezaron, pero con el programa de Healthy Habits de Cedars-Sinai ya son seis años haciéndolo”, explicó la directora asociada, Carolyn Buenaflor. “Básicamente se incorporó y lo hacemos de manera más formal con instructores capacitados para enseñar los ejercicios cada verano”.

Además de los ejercicios en el parque, también consiste de un programa de nutrición. Estos constituyen a Healthy Habits, cuyo propósito es el de “reducir el impacto de la obesidad que tiene sobre la comunidad”. “Los ejercicios van desde el 12 de junio hasta el 4 de agosto solamente durante el verano y la gente aún se puede registrar en cualquier momento de manera gratuita”.

En la actualidad hay 76 participantes registrados en la que la mayoría son mujeres latinas. “En algunas ocasiones vemos hombres. Los niños vienen con sus padres y juegan en el parque mientras hacen los ejercicios”, detalló.

Un peso a la medida

Uno de los posibles beneficios al alcanzar ese balance entre comer saludablemente y hacer ejercicios, está el de perder peso.

“Perdí 65 libras desde enero de esta año hasta ahora”, dijo orgullosamente Jackelyn Sánchez, una de las participantes del programa. La angelina de 28 años aseguró que al principio le costó algo de trabajo creer que podría cambiar su manera de comer.

Su dieta primordialmente contenía comida chatarra como “tacos, burritos, tortas y además comía muy pesado en la noche”.

“Cuando empecé no tenía todo el interés de hacerlo, no me importaba, no les hacía caso y seguía comiendo lo que me gustaba”, confesó. “Nos enseñaron a comer más saludable, cómo leer las etiquetas de los productos y más. Poco a poco me fui motivando para hacerlo. Me enseñaron a comer mejor y tomar decisiones más saludables”.

Jad El Reda La comunidad latina angelina se beneficia de un programa de salud gratuito. La comunidad latina angelina se beneficia de un programa de salud gratuito. (Jad El Reda) (Jad El Reda)

Sánchez acudía a unos talleres para padres de familias en la escuela de su hijo en Virginia Road Elementary y fue ahí en donde conoció a otras personas que le hablaron de los beneficios del bosquejo nutricionista junto a los ejercicios para mejorar la salud.

Aparte de perder peso, Sánchez asegura que le ha beneficiado en otros aspectos de su vida. “Desde enero ya empecé a perder el peso, me siento más motivada, juego más con mis hijos, no me mantengo molesta más, ha sido muy positivo”, además que su “esposo está encantado porque antes me la pasaba estresada, de mal genio, con una mala actitud y dejaba salir mi estrés sobre ellos. Pero todo eso era por cómo me veía y me sentía por todo el peso que tenía”.

Cambios de rutina

Azucena Santiago Cruz lleva dos años en el programa y asegura que su mentalidad ha cambiado con respecto a cómo acostumbraba a alimentar a su familia en casa.

“Nosotros los hispanos tenemos la costumbre de comer mucha grasa, los taquitos y todo eso”, dijo Cruz. “Entonces aquí nos enseñaron a involucrar a la familia a comer más verduras y comidas asadas. Ha sido muy beneficioso para todos, mis hijos están más activos y mi esposo ha bajado ya 30 libras. A mí me mantiene con más energía y alegre”.

Según la residente de Los Ángeles, los cambios empezaron por sus hijos y al ver como ellos tenían el interés de mejorar la manera de comer, se unió a ellos de igual forma. Cruz asegura que la transición no fue fácil pero que encontró un grupo de apoyo cuando lo necesitaba.

“Con todas las mamás, instructoras, todas están dispuestas a colaborar apoyándonos para aprender más y seguir haciendo las cosas mejor”, explicó Cruz, quien es mexicana. “Para cambiar a los niños de sus hábitos es difícil. Poco a poco ellos fueron trayendo calabacitas, apios y mucho más. Como padre ves a tu hijo haciendo el esfuerzo y por qué no hacerlo con ellos”.

Del parque a la casa

Los ejercicios de las sesiones de verano se desarrollan de diferentes maneras pensando en los distintos estados físicos. Lo que quiere decir que hay variedades para los que por cualquier razón no puedan cumplir con lo que solicite el instructor.

“Tenemos la fortuna de tener un gran grupo que ayudan a las personas que tienen diferentes niveles de estado físico, entonces planteamos diferentes modificaciones para facilitar el ejercicio y nadie se siente forzado de hacer algo que no pueden”, explicó Pramere Session, una de las instructoras del programa. “Tenemos que concentrarnos en efectividad y cuidar que no se lastime nadie”.

Durante las sesiones de entrenamientos, por lo regular hay hasta tres personas encargadas de guiar a los participantes. Además que las rutinas de ejercicios no son difíciles según Session y pueden desarrollarse más allá de los parques.

“Es emocionante ver a los participantes tratando de aprender los ejercicios para desarrollarlos solos en sus casas”, dijo la instructora. “Enseñamos cosas sencillas que pueden hacer en sus casas y seguir haciéndolo para seguir mejorándolo”.

Las sesiones de los ejercicios del programa se llevan a cabo en dos diferentes parques de Los Ángeles en las mañanas de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. en el Westside Neighborhood Park (lunes, miércoles y viernes) y el Vineyard Recreation Center (martes y jueves).