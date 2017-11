Excamionero encontró en la zumba un nuevo estilo de vida y un negocio en Maywood

José Rodríguez cuenta que en sus 18 años como camionero, no tenía una buena dieta, ni un buen estilo de vida. Consumía comida rápida y tampoco dormía bien.

Rodríguez pesaba 230 libras, estaba propenso a diabetes y alta presión. Hasta que el doctor no le dio otra alternativa y le dijo que “tenía que cambiar de vida”.

Entonces, el originario de la Ciudad de México comenzó a ir a clases de zumba y encontró lo que necesitaba...y algo más.

“Vi que manejar camiones no era lo mío cuando me estaba enfermando”, dijo Rodríguez, quien conducía alrededor de 16 horas diarias. “Entonces me metí a lo que me gusta, hacer baile, ejercicio”, expresó Rodríguez a HOY Deportes.

Rodríguez entonces bajó de 230 libras a 180 libras. Además, comenzó a convivir con más gente, compartir más tiempo con su familia y también, vio una fórmula de negocio.

Hoy es dueño de Zumba Total Fitness Studio, una compañía de zumba en Maywood que ha estado activa por los últimos cuatro años, con 100 a 120 estudiantes diariamente. Aquí, los participantes pagan tres dólares al día por sus clases.

“Quería dejar de trabajar para alguien más y ser independiente. Realizar un sueño que tenía desde hace tiempo”, señaló Rodríguez, quien llegó a Estados Unidos hace 30 años.

Sus instructores

Una de sus seis instructores en su compañía es Natalie Flores, de 23 años de edad. Flores recuerda que la primera vez que asistió a una sesión de zumba salió rendida a los 30 minutos.

Ahora, junto a Flores, el ecuatoriano Alexander Moreno es uno de los instructores que más inspiran a sus estudiantes.

Moreno comenzó haciendo pesas pero al poco tiempo conoció la zumba y no la dejó nunca.

El originario de Quito, Ecuador, ahora tiene su propio estilo de zumba llamado Extreme Cardio, enfocado en un poco más en resistencia y fuerza al músculo.

“Todos empezamos desde cero y cuando va a pasar el tiempo, vas agarrando técnica, condición física, resistencia, tu forma de ver el ejercicio comienza a ser diferente. Se convierte en una forma adictiva. Su cuerpo te pide hacer ejercicio. Comienzas a comer mejor, comienzas a cuidarte. Si tú te cuidas, comienzas a cuidar a tu familia”, expresó Moreno.

Moreno comentó que lo que más goza es escuchar y ver cómo la vida de sus estudiantes, tal como lo vivió con una de sus alumnas.

“Comencé con una muchacha que estaba gordita. Ella comenzó a trabajar, a hacer ejercicio todos los días. Con el pasar de los días se puso muy bien, con el debido respeto. Entonces en uno de esos días, llegó su esposo y me dice, ‘tú eres Alex’”, explicó el instructor. “Yo pensé que ya me había metido en problemas. Me dice, ‘te agradezco porque es increíble lo que hiciste con mi mujer’. Ahora él y ella vienen a mis clases”.

“No solamente depende de la mujer lucir bella. Sino también lucir bien los hombres. Tenemos que cuidarnos porque nosotros somos el soporte de la casa. Nosotros somos los que tenemos que velar por nuestras familias y si nosotros no hacemos ejercicio, cuando estás trabajando comienzas a trabajar mucho, comienzas a tener un comportamiento malo, agresivo. Es el stress. Estás agobiado por tantos problemas y que mejor es venir aquí para hacer ejercicio. Vas a llegar a la casa cansado pero sin stress”, indicó.

Otra de las que tuvo una experiencia similar al dueño del gimnasio fue Maribel López, una conductora de autobús escolar. Ella tenía que pasar un examen físico y le preocupaba mucho. Pero con la zumba, pasó el examen en su trabajo y desde entonces llega a las clases de Maywood con su novio.

Zumba Fitness Studio está localizado en el 5904 Atlantic Avenue en Maywood.