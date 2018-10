Edgar González: esperaba que los Dodgers compitieran un poco más

El analista de FOX Deportes en la Serie Mundial, Edgar González, dijo que esperaba que “los Dodgers compitieran un poco más” durante los primeros dos partidos del Clásico de Otoño ante los Medias Rojas de Boston. Los Dodgers están abajo 2-0 en la serie, la cual se reanuda este fin de semana en Dodger Stadium. La serie final de las Grandes Ligas es de siete juegos, a ganar cuatro.

“Sé que es temprano, son los primeros dos juegos, pero creo que los Dodgers están muy fuertes de talento y siento que el equipo tiene para competir contra Boston”, indicó González. “Han estado muy apagados. Cuando se va arriba Boston, al principio pelean pero después se han apagado mucho y los ha dominado completamente el pitcheo de Boston”.

De acuerdo a González, el mánager de los Dodgers ha hecho muchos cambios en la alineación y al poner a muchos bateadores de perfil derecho, le ha permitido a los pitchers de Boston agarrar un buen ritmo.

“En mi opinión, cuando son bateadores derechos, si hay puros derechos, agarras un ritmo de juego y con el ritmo no tienes que estar cambiando. Cuando hay zurdos y derechos en el lineup, tienes que hacer cambios y no lo dominas tanto”, expresó González, exjugador de los Padres de San Diego y hermano de Adrián González, exjugador de Boston y Dodgers.

Para González, Roberts debe de variar más el perfil de la alineación para el resto de la serie y tener ser más consistente.

El analista, quien trabajaba como scout de los Gigantes de Tokio antes de regresar a las transmisiones de FOX Deportes, dijo que también le daba mucho crédito al bullpen de Boston porque ha “apagado a los Dodgers”

“El lado de Boston responde y lucha hasta el final”, señaló el expelotero naciado en San Diego y que representó a México como mánager en el último Clásico Mundial.

Para González, otro de los factores del éxito de Boston ha sido la comunicación que tiene el mánager Alex Cora con sus jugadores.

“Todos los jugadores, cuando hablas con ellos, dicen que se comunica muy bien y eso se me hace increíble. Cuando yo estuve como mánager, creo que eso es lo más importante, la comunicación con los jugadores, no importa si hacen cosas que les gusta o no les gusta, por lo menos debes decirle porqué lo estás haciendo”, indicó.

Por último, González también dijo que Clayton Kershaw, el as de los Dodgers, ha tenido inconsistencias con su curva, lo que le ha afectado en sus lanzamientos y la mala salida que tuvo en el Juego 1.

La Serie Mundial continúa este viernes, sábado y domingo, a las 5 p.m. por FOX Deportes.