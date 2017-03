Para los aficionados holandeses, ver a su equipo en las finales del Clásico Mundial se ha convertido en algo normal

Con esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, ya van dos justas consecutivas en la que Holanda se mete dentro de los cuatro mejores equipos. Dicha hazaña es algo asombroso, pues cuando se piensa en el deporte de la "pelota caliente", usualmente el continente europeo no se viene a la mente.

Sin embargo, para muchos holandeses que se dieron cita en Dodger Stadium el lunes para el partido de semifinales entre los tulipanes y boricuas, el que su selección haya avanzado tan lejos una vez más, se está volviendo en algo normal.

“No estoy sorprendido que llegaron aquí porque tienen muchos jugadores buenos de Grandes Ligas, de islas pequeñas en el caribe”, dijo Bill Huvel, un exentrenador del equipo juvenil de Holanda, a HOY Deportes. “La parte caribeña de nuestro país se trata de béisbol. Todas nuestras vidas han sido viendo béisbol. Yo conozco [al seleccionado Kallan] Sams. Me acuerdo de él cuando estaba en Francia y no quería quedarse. Estaba llorando, diciendo que no quería estar ahí, que no sabía el lenguaje y que se quería ir. Ahora está pegando jonrones aquí”.

“Para nosotros, ojalá que ganemos el [Clásico] Mundial de béisbol primero, no tanto de futbol. No somos tan aficionados al futbol”

A la seguidora Kirsten Naskedov, nacida en Holanda pero residente del estado de Washington, tampoco la ha tomado por sorpresa la buenas actuaciones que su equipo ha tenido en el Clásico Mundial, ya que los buenos resultados a nivel internacional no son extraños para ellos.

Holanda cumple con las expectativas de sus aficionados en Los Ángeles

“Hemos venido teniendo éxito en el béisbol ya por un buen rato. Íbamos a las Olimpiadas, ganamos la [Copa Mundial] hace algunos años y campeonatos europeos”, indicó Naskedov, quien compró sus boletos para las semifinales antes de que Holanda clasificará.

Al igual que Huvel, Casper Faassen, que llegó al Clásico Mundial desde Leiden, Holanda, atribuye la creciente popularidad del béisbol en su país a la influencia del Reino Holandés. Sin embargo, mencionó que también ha habido otros factores.

“Definitivamente el auge es debido a las islas y también porque partes de Europa como Alemania y Italia, en donde los Estados Unidos tienen bases militares, han ayudado a propagar el béisbol, pero las islas son las que nos pusieron en el mapa”, comentó. “El internet y la disponibilidad de la cadena televisiva de Grandes Ligas (MLB Network) también han hecho más fácil seguir este deporte”.

En lo personal, Faassen, cuyo jugador favorito es el holandés Xander Bogaerts de los Red Sox de Boston, señaló que hay dos cosas en especial que lo convirtieron a él en un fanático al béisbol durante su adolescencia pese a vivir en una tierra en donde el futbol es el deporte rey.

“Vi la película de Hollywood, Major League, y de ahí empecé a colectar equipo de los Indios de Cleveland”, dijo. “Además seguía al lanzador de los Dodgers, Orel Hershiser. Me acuerdo cuando ligó 59 innings sin carreras y ganó la Serie Mundial en 1988”.