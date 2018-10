EN VIVO: Dodgers vs. Bravos de Atlanta en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en playoffs

Los Dodgers van esta tarde en busca del segundo golpe en esta serie de cinco juegos en la Serie Divisional de la Liga Nacional de los playoffs de las Grandes Ligas. Los de Chávez Ravine enfrentan a los Bravos de Atlanta, campeones del Este en la Liga Nacional.

Los Dodgers lograron una importante victoria el jueves, en el Juego 1, al vencer 6-0 a los Bravos de la mano del pitcher zurdo Hyun-Jin Ryu.

Esta tarde sale al montículo Clayton Kershaw (9-5) ante el venezolano Aníbal Sánchez (7-6) a las 6:37 p.m. El partido será televisado por FS1 y transmitido por radio por la 1020 AM.

Así salen los Bravos para el Juego 2:

Así salen los Dodgers esta tarde para el Juego 2:

Tonight's Dodger lineup vs. Braves: Pederson LF Turner 3B Muncy 1B Machado SS Puig RF Bellinger CF Hernández 2B Grandal C Kershaw P #LADetermined | @Biofreeze pic.twitter.com/XTE0ZfL9Nt

Durante la conferencia de prensa antes del partido, Kike Hernández habló de la importancia de Chase Utley, a pesar de que no entró en planes del equipo para los playoffs, y dijo que era el hombre "más importante" en el vestuario. Como pueden ver, también se puso una camisa de su "papá".

Reppin’ Dad while talking to the media. pic.twitter.com/JxP5xqO3Cb