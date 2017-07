Manchester City golea al Real Madrid ante cifra récord en el Coliseo

En un duelo entretenido y de un resultado inesperado, el Manchester City goleó al Real Madrid por 4-1 en el Coliseo Memorial de Los Ángeles. El duelo fue muy parejo, inclusive más cerrado de lo que indica el resultado, y el conjunto inglés fue premiado al saber aprovechar sus oportunidades para llevarse el holgado triunfo ante 93,028 aficionados, la cifra más grande para un partido de futbol en la historia del inmueble angelino.

Los equipos fueron recibidos con mucho entusiasmo por sus seguidores, en especial el campeón de Europa que, como era de esperarse, tuvo la mayoría del apoyo.

Real Madrid tuvo en el Manchester City a un rival digno, que poco a poco se fueron adueñando del partido hasta encajar cuatro tantos en el segundo tiempo.

El Manchester City fue el que se fue arriba en el marcador al minuto 31 por conducto del argentino Nicolás Otamendi en un tiro de esquina.

El City puso el segundo tanto al minuto 58 por medio de Raheem Sterling.

Lejos de replegarse, el City siguió insistiendo y anotó el tercer tanto por medio de John Stones al minuto 67.

Things went from bad to worse for @realmadriden.



A fine finish from Stones made it 3-0 to @ManCity.#ICC2017 pic.twitter.com/BWBrFMyabH — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 27, 2017

El conjunto inglés tuvo una gran actuación defensiva y aguantó el ataque de los Merengues, que heridos en su orgullo propio, atacaron sin fortuna. El equipo de Pep Guardiola agregó el cuarto tanto con un golazo del español Brahim Díaz, quien ingresó al área y fusiló al arquero merengue.

And City's 17 yr old Brahim Diaz just scored the 4th. Woohoo Preseason! pic.twitter.com/LvysBT1C0Z — José Villacreses (@j_villacreses) July 27, 2017

El Real Madrid finalmente descontó al minuto 89 con un golazo del español Óscar Rodríguez desde larga distancia, en lo que probablemente fue el gol de la noche.