Históricos evalúan lo que los Rams tienen que hacer para ganar aficionados en Los Ángeles

Hay muchos aficionados en Los Ángeles que aún no están emocionados con la llegada de los Chargers y los Rams a Los Ángeles.

Prueba de ello fue que el primer duelo entre ambos el sábado pasado, en un partido de pretemporada, registró una entrada de 58,561 aficionados en el Coliseo, que tiene capacidad para más de 90,000. A pesar de que esta rivalidad ha sido promovida como la “Batalla por Los Ángeles”, las fotos de muchos que acudieron al juego el sábado dejaron en claro que entraron mucho menos aficionados al partido.

En el Sur de California, con millones de habitantes, parece ser poco el nivel de entusiasmo que existe por estos dos equipos.

En una reunión con la prensa el pasado fin de semana en Santa Mónica, como parte de una previa de temporada de NFL Network, dos exjugadores históricos de los Rams y analistas de la cadena oficial de la liga, Kurt Warner y Marshall Faulk, evaluaron con HOY Deportes lo que su exequipo tendrá que hacer para ganarse el cariño de la afición. Desde su punto de vista, no solamente tendrán que competir con los Chargers, sino con los cientos de eventos que existen en esta ciudad en un fin de semana.

Colin Young-Wolff / AP Kurt Warner. Kurt Warner. (Colin Young-Wolff / AP) (Colin Young-Wolff / AP)

Warner fue un mariscal de campo que jugó con los Rams de 1998 a 2003, equipo con el que ganó el Super Bowl y el honor del Jugador Más Valioso en 1999. Por su parte, Faulk jugó de corredor con los Rams de 1999 a 2004 y ganó el Super Bowl en 1999 junto a Warner.

“Hay tantas cosas que existen en Los Ángeles. Como un nuevo equipo en Los Ángeles, no solamente vas a ir en busca de la afición del otro equipo sino que también tienes que demostrar que tienes un producto atractivo, de entretenimiento de diferente nivel”, expresó Warner, un jugador del Salón de la Fama y analista de NFL Network.

“Lo que uno sabe del mundo de entretenimiento y el mundo del deporte es que tienes que ser exitoso en el campo de juego. Se trata de cuál de estos dos equipos van a hacer que la gente se emocione, qué equipo va a salir a la cancha y le va a dar una razón a la afición de apoyarlos”, expresó Warner.

“Los Rams tiene un reto, pues tienen un nuevo coach y un nuevo quarterback. Hay varios interrogantes. Hay que ver qué tan rápido puede hacer algo y darle a la ciudad un motivo para verlos los domingos por las tardes. Tiene que ser algo que ellos quieran apoyar, porque habrán muchas cosas que van a pelear por la atención de la gente en Los Ángeles”, añadió.

Warner fue ingresado recientemente al Salón de la Fama, al igual que Terrel Davis y LaDainian Tomlinson, quienes se unirán a los ya integrantes del Salón de la Fama, Faulk y Michael Irvin en las transmisiones de la temporada con NFL Network.

Por su parte, Faulk, también integrante del Salón de la Fama, alentó a la afición de Los Ángeles a apoyar a los Carneros.

“Espero que apoyen al equipo y entiendan que no es como el béisbol o el básquetbol. No tenemos 80 juegos o más de cien. Tenemos 16 partidos. Tenemos 10 partidos, hay que salir a apoyar al equipo. Hay veces que tu equipo no va a ser tan competitivo pero para poder alcanzar algo bueno, necesitas aficionados que sean apasionados”, expresó Faulk.

De acuerdo al legendario exjugador y ahora uno de los analistas de lujo de NFL Network, el conjunto de los Rams tiene una ventaja grande sobre los Chargers: el llegar primero a Los Ángeles el año pasado.

Aaron Doster / USA Today Sports Marshall Faulk. Marshall Faulk. (Aaron Doster / USA Today Sports) (Aaron Doster / USA Today Sports)

“Los aficionados de los Rams son apasionados. Hay aficionados de los Rams que siempre nos acompañan donde el equipo vaya”.

La temporada regular arranca para los Rams fuera de casa ante los Colts en Indianápolis el 10 de septiembre, mientras que los Chargers debutan un día después, el 11 de septiembre, ante los Broncos en Denver.