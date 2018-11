En una noche donde pecó de equipo primerizo, el LAFC encontró la eliminación y más problemas en las gradas

A lo mejor es la herencia de ser “el otro equipo de Los Ángeles” que trae consigo la mala suerte. Al final de cuentas, Chivas USA tampoco tenía buena fortuna en sus playoffs. El mismo Bob Bradley lo vivió en 2006 cuando tuvo un gran inicio con el Rebaño Angelino y fue eliminado por el Dynamo de Houston en la primera ronda.

En 2007 le sucedió a Chivas USA de Preki, líder de la Conferencia Oeste y favorito, al caer en la primera ronda también ante los Wizards de Kansas City.

En 2008, tuvo la misma fortuna el difunto Rebaño Gringo, segundo del Oeste y favorito, cuando perdió en primera ronda de playoffs ante Real Salt Lake.

Diez años más tarde, LAFC encontró esos mismos espíritus y cayó de forma inexplicable, ante un Real Salt Lake que buscó el resultado con dientes apretados y contó con muy buena fortuna.

En el papel, LAFC, el equipo de expansión con mejores números en la historia de la liga, era muy superior a Real Salt Lake, que estaba moribundo y el Galaxy, en su mediocridad, lo dejó con vida el pasado fin de semana.

Bob Bradley and forward Christian Ramírez talk about the “put@“ chant and the #lafc fans throwing stuff on the field at crucial times during the match pic.twitter.com/2hdek1Zolc