LAFC visita a Portland, buscando prolongar su racha invicta antes del amistoso ante Borussia Dortmund

Los Angeles Football Club (LAFC) visita al Timbers de Portland este sábado en Providence Park en lo que será el encuentro 11 en la historia del nuevo equipo angelino. El partido inicia a las 12 p.m. (FOX, 980 AM).

LAFC, con 20 puntos en 10 encuentros, ha tenido el mejor inicio de cualquier equipo de expansión en la historia de la liga tras empatar 2-2 ante el New York City FC en un partido del domingo por la noche en Banc of California Stadium. El conjunto tuvo su primera estadía en casa y lo terminó de manera invicta, al lograr dos triunfos y dos empates. El LAFC no ha perdido en los últimos seis encuentros.

LAFC enfrenta el martes al conjunto alemán Borussia Dortmund en partido amistoso a las 7 p.m. en Banc of California Stadium.