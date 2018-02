Carlos Vela en Juego de las Estrellas: “prefiero mil veces un partido de básquetbol que uno de futbol”

Carlos Vela, jugador del nuevo equipo de futbol de Los Ángeles, el LAFC, visitó hoy el Staples Center para las actividades previo al Juego de las Estrellas de la NBA que se celebra el domingo en esta ciudad.

Vela es un apasionado del básquetbol y ha dicho que es un fiel aficionado a ese deporte, inclusive más que el futbol.

“Prefiero ver mil veces un partido de basquetbol que uno de futbol”, expresó Vela en una entrevista con As México. “Siempre me ha gustado Miami porque está cerca de Cancún y he tenido la oportunidad de ver muchos partidos de ellos. Dónde vaya Lebron (James) ahí le voy a ir”.

