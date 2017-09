Los Rams premian a un aficionado latino en su propia casa

Carlos Rocha, un muchacho de 18 años de Whittier, fue uno de los artistas que envió uno de los dibujos más impresionantes de un concurso llamado “Mi Ciudad, Mi Equipo, Mis Rams”, en el cual los Rams solicitaban a los angelinos enviar material original artístico en el cual demostraran su amor por Los Ángeles, el equipo de futbol americano y su orgullo latino.

Carlos, quien se ha interesado en el arte desde pequeño, no dudó en enviar su material. Su dibujo tenía a un jugador de los Rams con el calendario azteca grabado en el casco, una referencia al Día de los Muertos y un sarape, para mostrar su orgullo por su propia cultura mexicoamericana.

Sin embargo, al momento de someter su dibujo supo que no cumplía los requisitos para el concurso, pues no tiene 21 años.

Carlos de todas maneras lo envió y los Rams quedaron impresionados con la entrega.

“Mi amor por el arte inició cuando yo tenía como seis años. Mi tío Manuel antes dibujaba, él iba a la escuela de arte. Yo quería enseñarle a la gente, traer emociones a la gente. Entonces me enseñó cómo dibujar y seguí practicando”, expresó Carlos, quien estudia en University of the West, planea transferirse a una escuela de arte y sueña con un día trabajar en Disney como diseñador gráfico.

“Sé que tengo un niño talentoso y sé que Dios es grande y sé que un día llegará muy lejos”, dijo Leticia Rocha, madre de Carlos.

A pesar de no poder concursar por su edad, la organización de los Rams le dio una sorpresa al visitarlo este viernes a su propia casa de Whittier, junto a la mascota Rampage y dos porristas de los Rams. Los representantes del equipo le entregaron dos entradas gratis al partido que los Rams jugarán ante los Redskins de Washington el próximo 17 de septiembre en el Coliseo.

Para Carlos, el acudir a un partido de los Rams con su padre es algo muy especial. El papá de Carlos, Alberto, sufrió un ataque al corazón el año pasado y durante su recuperación, acudieron a un partido, algo que fue muy importante para ambos, pues ambos comparten la pasión por el equipo angelino.

“Mi papá conoció a los Rams cuando estaban en Los Ángeles y después de eso, todavía siguió con ellos cuando se fueron a St. Louis. Luego nací y quería que su hijo le fuera al mismo equipo”, explicó Carlos.

“La idea llegó por la importancia del arte en Los Ángeles”, indicó Gabriel Jiménez, representante de marketing de los Rams, quien fue el que le dio la buena noticia a Carlos.

Durante el partido del 17 de septiembre, los Rams estarán festejando la Herencia Hispana con varios creadores de murales, artistas de tatuajes, y más.