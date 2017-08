PREVIA, HORA, RADIO y TV: Los Rams reciben a los Cowboys en el primer partido de pretemporada

Tal como hace un año, este sábado los Rams volverán a arrancar su pretemporada recibiendo a los Cowboys de Dallas en el Coliseo. Sin embargo, las cosas serán diferentes en esta ocasión. El encuentro marcará el inicio de la era de Sean McVay al frente del equipo en lo que será su segundo año como franquicia angelina.

McVay está entrando en reemplazo de Jeff Fischer. El entrenador que llevaba desde 2012 en su puesto, fue despedido súbitamente cerca del final de la campaña pasada tras una racha de derrotas cuestionables.

Con 31 años de edad, McVay es el entrenador en jefe más joven en la era moderna de la NFL. Llega procedente de los Redskins de Washington en donde fungió como coordinador ofensivo por tres campañas. Considerado como una mente ofensiva privilegiada, fue contratado para para regresarle el lustre a los Rams que llevan 13 años sin calificar a los playoffs.

Contra Dallas, el entrenador tendrá la oportunidad de analizar más a fondo el talento con el que cuenta para empezar a definir el plantel de 53 de jugadores que debe presentar antes del inicio de la temporada regular.

Jugadores titulares como el quarterback Jared Jeff, el corredor Todd Gurley y el esquinero Trumaine Johnson están previstos para participar en una limitada cantidad jugadas antes de ser sustituidos para resguardarlos y darle minutos a los elementos detrás de ellos.

Jae C. Hong / AP Sean McVay Sean McVay (Jae C. Hong / AP) (Jae C. Hong / AP)

Un jugador importante que muy probablemente no vea acción, es Aaron Donald.

El tacle defensivo, quien fue el mejor jugador de los carneros la temporada pasada, se ha reusado a entrenar desde el comienzo del campamento de entrenamiento debido a un problema contractual. Quiere que el equipo lo convierta en uno de jugadores mejor pagados de la NFL y la gerencia aún no ha llegado a un acuerdo con él.

Pese a que no le parece que sea lo más óptimo el no poder contar con Donald en estas instancias, por ahorita, esta situación no tiene muy preocupado a McVay pues es algo que sucede con frecuencia en la liga. Solo está pensando en los jugadores que si tiene a su disposición.

“Estamos dispuestos para encontrar una solución, es algo bastante importante para nosotros. Mientras tanto, hay tipos que están mejorando, tenemos que ver hacia adelante”, explicó.

Por parte de los Cowboys, se espera que jugadores estelares como el mariscal Dak Prescott y el receptor Dak Prescott jueguen por primera vez en esta pretemporada después de no hacerlo la semana pasada ante los Cardinals de Arizona en el juego del Salón de la Fama.

Cabe de mencionar que contra los Rams el año pasado, en su primer cotejo en la NFL, Prescott completó 10 de 12 pases para 139 yardas con dos touchdowns. Esta destacada actuación le abrió el camino para poder establecerse como el quarterback titular de los vaqueros sobre el veterano Tony Romo.

El Partido

Cowboys vs. Rams

Cuándo: Sábado

Dónde: Coliseo de Los Ángeles

Hora: 6 p.m.

TV: UniMás

Radio: 1330 AM