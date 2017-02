Los aficionados latinos de los Patriots en el Sur de California son pocos, pero apasionados 

Pese a que son el equipo más ganador de los últimos 15 años, los Patriotas de Nueva Inglaterra no cuentan con el apoyo en el Sur de California que tienen otros equipos de popularidad nacional como los Cowboys de Dallas o los Steelers de Pittsburgh. Sin embargo, los fanáticos latinos del equipo de Tom Brady en esta zona sí existen, y aunque son pocos, son apasionados.

Uno de estos aficionados es George Gómez, de Montebello. Inicialmente el mexicoamericano seguía a los Patriots solo porque uno de sus jugadores favoritos, el esquinero Ty Law, formaba parte del equipo, pero eventualmente le nacería un amor por la franquicia entera.

“En 2001 tras los ataques de 9/11 fue cuando los empecé a seguir más de cerca porque eran un equipo patriótico”, comentó a HOY Deportes Gómez de 35 años. “Fue en el Super Bowl de esa temporada cuando me ganaron como aficionado ya que me emocioné al verlos salir al campo en conjunto mostrando mucha unidad durante las introducciones individuales”.

Por su lado, Francisco Magaña, residente de Palm Springs y originario de Zamora, Michoacán, contó que su afición por los Patriots fue producto de su experiencia como inmigrante en este país.

“Tenía yo 10 años cuando mi familia se movió a los Estados Unidos. Para poder asimilarme a la cultura de aquí empecé a seguir el béisbol, básquetbol y futbol americano”, dijo Magaña, de 26 años edad. “Como mi papá era un gran aficionado de los Red Sox de Boston, los empecé a seguir a ellos. Luego me di cuenta que la ciudad también contaba con los Celtics [de la NBA] y con los Patriots. Y como no quería tener equipos por todos lados, escogí a Boston como mi ciudad deportiva”.

De acuerdo con los dos, el ser un aficionado latino de los Patriots en el Sur de California puede ser algo complicado y extraño. Sus amigos siempre los tildan de “bandwagons” (aficionados villamelones) pues le van a un “equipo de moda” que no es de la región, y cuando van a una barra o un restaurante a ver un partido, usualmente son los únicos hispanos en el lugar pues buena parte de la afición de Nueva Inglaterra es gente anglosajona originaria del Este de EE.UU.

“Aparte de los cocineros, sí me he dado cuenta que a veces soy el único mexicano en el lugar”, dijo Gómez. “Cuando en un restaurante de Santa Mónica me ganaba premios al medio tiempo de los juegos y me subían al escenario para recibirlos, muchos aficionados se quedaban sorprendidos al momento que mencionaba que vivía cerca del Este de Los Ángeles en Montebello”.

Magaña indicó que la mayor parte de la hostilidad que recibe por irle a los Patriots es proveniente de aficionados latinos de los Chargers y Raiders. Hace dos años cuando asistió a un juego entre estos dos equipos, lo hizo luciendo una camiseta de juego de los Patriots. Esto provocó que otro fanático lo confrontara.

“Un seguidor de los Raiders quiso hasta pelear conmigo. Me dijo ‘son una bola tramposos, todavía no nos olvidamos [del juego que nos ganaron en 2002 con ayuda de los árbitros}’. Le conteste diciéndole que nosotros teníamos cuatro anillos”, dijo.

Con respecto a cómo expresan su fanatismo, Gómez lo ha llevado a un nivel más alto que Magaña. Mientras que el de Palm Springs solo luce jerseys, en 2006 el de Montebello se tatuó el logotipo del equipo en su brazo derecho estampar su amor para siempre.

“Lo hice para mandarle un mensaje a todos los que me decían que yo no era un aficionado de verdad”, explicó Gómez. “Creo que con el tatuaje finalmente le cerré la boca a los ‘haters’. Esta fue mi motivación, ‘¿Dices que no soy un aficionado? Pues aquí esta esto”.