Estados Unidos tratará de aplacar el fervor de Puerto Rico en la final del Clásico Mundial

Para el lanzador de la selección de los Estados Unidos Andrew Miller, el mayor reto que tendrán los locales cuando el miércoles se midan a Puerto Rico en Dodger Stadium en la final del Clásico Mundial de Béisbol, será el tratar de imponerse a la intensidad de los boricuas en el campo y en las gradas pues su espíritu nacional los impulsa bastante.

“El jugar con su país, hace a los jugadores de Puerto Rico lucirse aún más. Creo que tenemos que intentar igualar su fervor. No es que no estamos tratando de hacerlo o que no nos enorgullece representar a los Estados Unidos. Pero estos equipos han traído una energía especial a la que nos hemos tenido que sobreponer”, dijo Miller, quien en los Indians de Cleveland es compañero del short stop puertorriqueño Francisco Lindor. “Sus aficionados y lo que han hecho en el campo, han sido un gran reto para nosotros”.

“La emoción de ellos se ve hasta en el primer inning de un partido tras una jugada que parece no tener mucha importancia…se vuelven locos y se motivan. El tratar de calmarlos no va a ser fácil”.

Aunque sabe que va a ver mucha electricidad en el ambiente durante el juego ante un rival de peso, Miller indicó que tratarán de hacer su partido como lo han venido haciendo hasta el momento, ya que les ha funcionado.

“El equipo que han visto por nuestra parte, es el que van a ver [en la final]. No es un accidente que hemos llegado a estas instancias. Tenemos un muy buen equipo”, comentó. “Podemos ganar de diferentes maneras. El talento que tenemos es igual de bueno que el de cualquiera. No la vamos a tener fácil ante Puerto Rico, tienen jugadores muy especiales”.