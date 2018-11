Ozuna presenta su 'Aura' con otro lleno en Inglewood

Resulta curioso escuchar al cantante de reggaetón Ozuna “recordar canciones del inicio de su carrera” en varias ocasiones durante su concierto del viernes por la noche en el Forum de Inglewood, especialmente cuando los temas a los que hace referencia salieron hace apenas tres años.

Pero lo anterior es un claro indicativo de lo rápido que ha ascendido su carrera en los últimos tres años y otra prueba de ello fue el lleno que logró el cantante puertorriqueño en Inglewood.

Ozuna presentó su Aura USA Tour en el Forum para promover su disco “Aura”, material que se estrenó este año luego de su éxito “Odisea” en 2017 y que también resultó en un lleno en este mismo inmueble, que de paso ha comprobado tener a los admiradores más fieles del "Negrito de ojos claros".

Con un escenario en forma de cruz en el centro del inmueble, sin bailarinas y fuegos artificiales, el cantante de 26 años de edad deleitó a sus fans de todas las edades, a pesar de que estos esperaron poco antes de las 10 p.m. para el inicio del concierto.

Ozuna inició el show con “Aura”, para luego sacar temas clásicos como “Tu Foto”, “Que Va”, “Corazón de Seda”, “La Ocasión” y el éxito de la colaboración con Cardi B, “La Modelo”.

Lo sorprendente de la noche fue la presentación en el intermedio de Rae Sremmurd, con sus temas “Unforgettable” y “No Type”.

Para la segunda mitad del concierto, Ozuna interpretó el éxito “Criminal”, “El Farsante”, “Dile que tú me quieres”, “Escápate Conmigo”, “Se Preparó”, “La Rompe Corazones”

También el cantante que recibió nueve nominaciones en los recientes Latin American Music Awards finalizó el concierto con “Ibiza”, “Tengo ganas”, “Me Niego”, y finalmente con “Te Boté”, con el que el Forum se estremeció.

El cantante boricua regresa al Forum el miércoles, 21 de noviembre, y tres días después en el Honda Center de Anaheim.

