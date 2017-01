Cotto olvida a Márquez; regresa ante Kirkland el mes próximo en Texas

El máximo referente del boxeo de Puerto Rico de la última época, Miguel Cotto, volverá al cuadrilátero una vez más.

Tras no pelear desde que perdió ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en noviembre de 2015, el excampeón en tres divisiones distintas, estará midiéndose ante el tejano James Kirkland el próximo 25 de febrero en el nuevo Ford Center de Frisco, Texas a las afueras de Dallas.

“Me encuentro bien gracias a Dios. Regresamos hace algunos días al gimnasio y me siento de maravilla. [Mi entrenador Freddie Roach] me ha hecho trabajar muy bien”, dijo Cotto a los medios comunicación durante un evento promocional para el combate, celebrado el viernes en un hotel de Hollywood.

Su rival original para este encuentro era Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, sin embargo, después de varios meses de negociaciones, nada se materializó debido a que no pudieron acordar un peso medio; se especula que el mexicano quería un límite de 148 libras. Al ser cuestionado sobre sí él fue el que se hizo para atrás, Cotto dejó en claro que Márquez sabia cuáles eran sus condiciones desde que se entablaron las conversaciones.

“No pudimos concretar esa pelea…ambas partes teníamos interés en [que se efectuara]”, manifestó. “[Márquez] siempre supo lo que queríamos”.

La pelea con Kirkland se realizará en un peso límite de 153 libras. Cotto (45-5, 33 KOs), de 36 años de edad, no pelea dentro de la división superwelter desde 2013. El siguiente año subió de categoría y venció al argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez para arrebatarle el campeonato de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sobre por qué eligió enfrentar a Kirkland, el olímpico por Puerto Rico en Sídney 2000 expuso que el tejano ostenta las cualidades que siempre busca en un contrincante a la hora de pactar un combate.

“A lo largo de mi carrera siempre hemos buscado los mejores retos que puede haber”, comentó Cotto. “James fue el peleador más peligroso que estaba disponible. Lo escogimos a él para para seguir con nuestro estilo de hacer las cosas”.

Kirkland (32-2, 28 KOs’), de 32 años, quien hace cinco años era uno de los más temidos en las 154 libras gracias a su poderío de puños, también no pelea desde 2015 y la contienda ante el boricua apenas será su tercera en más de tres años. Curiosamente su último rival también fue el ‘Canelo’. En esa ocasión el tejano fue salvajemente noqueado en tres asaltos. Cotto por su lado, tuvo una mejor actuación ante el púgil pelirrojo. Perdió por decisión unánime, pero dejó a muchos con la impresión de que los jueces habían sido injustos con él.

Como es su costumbre antes de una pelea, el boricua no quiso hablar sobre sus planes a futuro, aunque sí expresó que en este momento no planea buscar otra corona mundial, y al menos de que pueda “compartir” a Roach con Manny ‘Pacman’ Pacquiao, no iría por una revancha ante el filipino, quien lo noqueó en 2009.