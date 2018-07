El dominicano Manny Machado sería presentado como NUEVO jugador de los Dodgers

Una de las postales más llamativas del Juego de Estrellas 2018 de Grandes Ligas, fue cuando Matt Kemp de los Dodgers de Los Ángeles y Manny Machado de los Orioles de Baltimore se tomaron una selfie entre risas durante el partido.

¿Estaban anunciando algo indirectamente?

Desde que el shortstop Corey Seager se lesionó en April y fue desactivado para esto de la campaña, se ha especulado que los azules estarían interesados en hacerse de los servicios de Machado, dos veces ganador del Guante de Oro, para reforzar sus posibilidades de llegar a la Serie Mundial por segunda temporada al hilo.

Este martes surgieron varios reportes que los Dodgers eran los favoritos para hacerse de los servicios del paracorto dominicano de 26 años edad.

En pleno Juego de Estrellas, el respetado reportero Ken Rosenthal de Fox Sports, aseguró que la llegada de Machado al equipo angelino es un hecho.

“Puedo reportar con certeza que Machado llegará a los Dodgers. Lo único que falta por definir son los detalles del traspaso del prospecto Yusinel Diaz a Baltimore, y cuánto dinero le darían los Orioles a los Dodgers para asegurar una mejor oferta y ayudarlos con su preocupación sobre el impuesto de lujo” , lee su mensaje.

Can report with more certainty: Machado to #Dodgers happening. Among remaining questions, in addition to specifics of return beyond OF Yusniel Diaz: How much money, if any, #Orioles will send #Dodgers to secure a better package and help ease LAD’s luxury-tax concerns.