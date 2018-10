Kershaw dice que no le importa su legado de cara al Juego 5 de la Serie Mundial

Clayton Kershaw ha sido criticado por su desempeño en los playoffs, el cual es muy diferente a los de la temporada regular, donde es considerado uno de los mejores lanzadores. Kershaw tiene récord de 2-2 en esta postemporada y 9-9 en toda la historia de la postemporada de Grandes Ligas, una marca que refleja su calidad.

En el Juego 1 de la Serie Mundial entre Dodgers y Medias Rojas, Kershaw fue apaleado por Boston y en el Juego 5 del domingo, el as de los Dodgers tratará de darle un triunfo a su equipo, el cual lo podría dejar en buena posición para el regreso de la serie a Boston.

“No me importa mi legado. Realmente no me importa lo que la gente piense o crea de mí. El Juego 5 es importante para ganar la Serie Mundial, y estoy esperando lanzar ese juego y ojalá que nos ponga en buena posición al regresar a Boston”, indicó Kershaw antes del partido 4 de la Serie Mundial. “Y es realmente lo único que me importa. Todo lo demás, la gente va a tener sus opiniones, tú sabes, está está bien. No estoy aquí para cambiarlos. Estoy aquí para lanzar. Todo lo demás vendrá por sí solo”.

El Juego 5 del domingo inicia a las 5:15 p.m.