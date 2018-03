ESPN Deportes tendrá cuatro partidos mañana, incluyendo el Dodgers vs. San Francisco

ESPN Deportes comenzará su transmisión de la temporada 2018 este jueves, 29 de marzo, con la transmisión de un total de 10 juegos para la semana de apertura. La cobertura comienza este jueves 29 de marzo con la transmisión de 4 juegos --- (Chicago Cubs en Miami Marlins a las 12:30 p.m. ET; Houston Astros en Texas Rangers a las 3:30 p.m. ET; San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers a las 7 p.m. ET, Cleveland Indians en Seattle Mariners a las 10 p.m. ET).

La cobertura de la semana de apertura continua el domingo 1 de abril, con los St. Louis Cardinals vs. New York Mets a la 1 p.m., hora del Este, seguido por la transmisión exclusiva de Domingo de Grandes Ligas con los Dodgers como anfitriones de su archirrival, los Giants.

ESPN Deportes también televisará los juegos de la temporada regular de MLB en Puerto Rico y México entre los Minnesota Twins y los Cleveland Indians el miércoles 18 de abril, desde el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico y Los Angeles Dodgers vs. San Diego Padres el domingo 6 de mayo, desde el Estadio de Béisbol en Monterrey, México.

Calendario de la semana de apertura en ESPN Deportes

FECHA

HORA

EVENTO

CADENA(S)

Jueves, 29 de marzo

12:30 p.m.

Chicago Cubs vs. Miami Marlins

ESPN Deportes TV

3:30 p.m.

Houston Astros vs. Texas Rangers

ESPN Deportes TV

7:00 p.m.

San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers

ESPN Deportes TV

10:00 p.m.

Cleveland Indians vs. Seattle Mariners

ESPN Deportes TV

Domingo, 1o de abril

1:00 p.m.

St. Louis Cardinals vs. New York Mets

ESPN Deportes TV

6:30 p.m.

San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers

ESPN Deportes Radio

8:30 p.m.

San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers

ESPN Deportes TV