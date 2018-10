EN VIVO: Dodgers vs. Rockies de Colorado por el campeonato de la División del Oeste

Los Dodgers y los Rockies de Colorado tienen el Juego 163 de la temporada, el del deseampate. El venezolano Germán Márquez (14-10, 3.76), de Colorado, enfrenta al novato derecho Walker Buehler (7-5, 2.76), de los Dodgers, en el partido que decidirá al campeón de la división del Oeste en la Liga Nacional.

TERCERA ENTRADA BAJA. El venezolano Márquez sigue impecable en Chávez Ravine. Hernández se va en roletazo al paracorto, Buehler recibe base por bolas, Pederson con elevado la jardín central y Turner es puesto out en primera. COLORADO 0, DODGERS 0

TERCERA ENTRADA ALTA. Buehler colocó a dos en base y salió del problema. Golpeó a Desmond, Wolters pega roletazo de out, Márquez con toque de sacrificio, Blackmon recibe base por bola y finalmente LeMaheiu es puesto out con roletazo al paracorto. COLORADO 0, DODGERS 0

SEGUNDA ENTRADA BAJA. Manny Machado pega sencillo al jardín central. Yasmani Grandal es puesto out con un foul al jardín izquierdo. Cody Bellinger es puesto out en primera en una jugada muy cerrada. Yasiel Puig es ponchado. COLORADO 0, DODGERS 0

Para muchos en el estadio, incluyendo a los periodistas, Bellinger llegó a tiempo a primera base. Pero el umpire en poco más de un minuto confirmó el out.

SEGUNDA ENTRADA ALTA. Buehler sigue impecable en su segunda aparición en el montículo. Nolan Aredano es puesto out en un foul a primera, Trevor Story con roletazo al pitcher y luego Buehler poncha al primero, Carlos González. COLORADO 0, DODGERS 0

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 3-1 a los Cachorros de Chicago en la "Ciudad de los Vientos", lo que significa que el perdedor de Dodgers y Colorado tendrá que viajar a Chicago para el partido de mañana en el Comodín. Los Cerveceros son los campeones de la División Central en la Nacional.

PRIMERA ENTRADA BAJA. El venezolano Germán Márquez no se intimida tampoco. Poncha a Joc Pederson, Justin Turner es puesto out con roletazo a tercera y Márquez poncha a Max Muncy. COLORADO 0, DODGERS 0.

PRIMERA ENTRADA ALTA. Arranca el partido con 90 grados Fahrenheit en Dodger Stadium. Buehler, a sus 24 años, comienza sólido. Charlie Blackmon recibe out en roletazo a la derecha, LeMahieu en elevado y Dahl se va igual en roletazo por derecha. COLORADO 0, DODGERS 0.

Los Rockies salen esta tarde para el último juego de la temporada regular de esta forma:

No es el escenario que el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, quisiera, pues le gustaría estar descansando, pero sabe que tienen aún la posibilidad del sexto título divisional al hilo esta tarde en Chávez Ravine. .

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts discusses playing the Colorado Rockies and pitching Walker Buehler in the tiebreaker to determine who wins the NL West:

El partido se televisará a nivel nacional por ESPN en Estados Unidos y por la radio en 1020 AM en Los Ángeles.

Ya en #DodgerStadium para el partido decisivo este lunes, el 163 que decide al campeón del Oeste en la Liga Nacional

Fans are headed to Dodger Stadium for Game 163 of the season against the Colorado Rockies.



Follow along with our @latimessports reporters (https://t.co/0jdLXDiNQb) and our blog for live updates: https://t.co/WbmtzvDKYX pic.twitter.com/nYMOBxxfP8 — Los Angeles Times (@latimes) October 1, 2018

Así salen los Dodgers para el partido 163 del campeonato regular.

Today's Dodger lineup vs. Rockies:

Pederson LF

Turner 3B

Muncy 1B

Machado SS

Grandal C

Bellinger CF

Puig RF

Hernández 2B

Buehler P

Hasta ayer, los Dodgers no sabían si disputarían este partido. Al conocer el triunfo de Rockies, los Dodgers prepararon esta carta para sus aficionados, para que estos obtengan permiso para faltar al trabajo. El partido es a la 1 p.m. y muchos aficionados estarán trabajando en la mañana y "saliendo temprano" a la hora del almuerzo para acompañar a sus Dodgers en la lucha por el campeonato divisional.