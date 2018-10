EN VIVO: Dodgers y Cerveceros disputan el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Tras la derrota de anoche por 7-2 ante los campeones de la división central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, en el Juego 6 de la Serie de Campeonato, los Dodgers ahora disputarán el decisivo Juego 7 en Miller Park esta tarde.

Los Dodgers están a un paso de llegar a su undécima Serie Mundial desde que llegaron a Los Ángeles en 1958.

Los angelinos han ganado 13 de sus 18 juegos de postemporada ante rivales de la Liga Nacional y seis de los últimos 10 juegos de playoffs fuera de casa.

Una victoria de esta noche, les permitiría ganar la Liga Nacional por vigesima tercera ocasión, empatando a los Gigantes en ese historial.

La última vez que los Dodgers jugaron un partido decisivo por la Liga Nacional, fue cuando vencieron a los Mets en el Juego 7 en 1988. Los Dodgers perdieron el Juego 7 de la Serie Mundial el año pasado ante Houston, lo cual marcó la última ocasión que los Dodgers jugaron un partido de vida o muerte.

En un día como hoy, en 1988, los Dodgers vencieron a los Atléticos por 5-2 en el Juego 5, para ganar su sexta Serie Mundial en la historia de la franquicia.

