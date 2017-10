SIGUE EN VIVO desde Dodger Stadium el Juego 1 de la Serie Mundial ¡aquí!: Dodgers vs. Astros de Houston

Los Dodgers enfrentan a los Astros de Houston en el Juego 1 de la Serie Mundial. La serie es de siete partidos a ganar cuatro.

El tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, enfrenta al ganador del Cy Young, Dallas Keuchel.

Sigue a Eduard Cauich y Jad El Reda para actualizaciones en vivo desde Dodger Stadium.

Sigue las actualizaciones en vivo aquí:

Los Dodgers pegan primero en esta serie, pero aún esto comienza.

PRIMERA BAJA: ASTROS 0, DODGERS 1

El primer bateador, en el primer lanzamiento por parte de Dodgers, Chris Taylor, la manda detrás de la barda por el jardín izquierdo con tremendo chocolatazo a Dallas Keuchel y el estadio tiembla de emoción. Vaya manera de iniciar esta serie.

PRIMERA ALTA: ASTROS 0, DODGERS 0

Kershaw no tiene problemas para sacar a tres bateadores en fila. Springer sale ponchado, Bregman saca elevado de out a la izquierda y Altuve roletazo de out.

Una familia de Whittier que encontramos a la entrada del estadio dice que gastó más de $7,000 en boletos. En la serie anterior, llegaron entre 20..

Familia de Whittier gastó $7,000 para venir al Juego 1 #DodgersVsAstros #SerieMundial pic.twitter.com/LqYgX64dGv — Eduard Cauich (@ecauich) October 24, 2017

Tremendo espectáculo lo de los aviones de guerra que pasaron durante el himno nacional en Dodger Stadium.

Aviones sobre #dodgerstadium #dodgers #losangeles #seriemundial #worldseries #planes Una publicación compartida de Eduard Cauich (@mayan_tiger) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 5:05 PDT

La temperatura en este primer juego es de más de 100 grados.