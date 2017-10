Actualización EN VIVO del Juego 1 de la Serie de Campeonato: Dodgers y Cachorros de Chicago

Los Dodgers son anfitriones de los Cachorros de Chicago en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La serie es una revancha del duelo vivido en estas instancias el año pasado cuando los Cachorros derrotaron 4-2 a los Dodgers y a la postre se coronaron campeones.

El Juego 2 de la Serie de Campeonato, de siete juegos a ganar cuatro, se disputará en Dodger Stadium, para luego mudar la serie a tres partidos en Wringley Field.

Primera baja: Cachorros 0, Dodgers 0

El lanzador colombiano José Quintana ponchó a Justin Turner y Cody Bellinger.

Primera alta: Cachorros 0, Dodgers 0

Clayton Kershaw pone a dos en base pero sale sin problemas al hacer dos outs.

Dodger Stadium tuvo como invitadas a Mariachi Reyna de Los Ángeles para comenzar con la fiesta de la inauguración de la serie.

Las malas noticias en Dodgers llegaron temprano en la mañana cuando se enteraron que Corey Seager no iba más para esta serie, debido a una lesión de espalda.

