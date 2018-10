EN VIVO: Dodgers vs. Bravos de Atlanta en Juego 1 de la Serie Divisional de playoffs

Los Dodgers arrancan este jueves por la tarde la postemporada 2018 con el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta. Los de Chávez Ravine llegan a la serie divisional tras ganar el Oeste de la Liga Nacional en el juego de desempate el lunes, lo que significó la conquista de su sexto título divisional de forma consecutiva para los angelinos.

The stage is set. #NLDS pic.twitter.com/oF6Kkage8v

Los Dodgers salen con el zurdo Hyun-Jin Ryu (7-3), mientras que Atlanta lo hará con el derecho Mike Foltynewicz en Dodger Stadium. El partido inicia a las 5:37 p.m. y será transmitido por MLBTV.

Los Dodgers ganaron la serie ante Atlanta por 5-2 durante la temporada regular. Los Dodgers le ganaron a los Bravos por 2-1 en la serie en Dodger Stadium en junio pasado. Los Dodgers también sacaron la mejor parte en tres de cuatro juegos a Atlanta en Sun Trust Park en julio pasado. Los Bravos ganaron el Este de la Liga Nacional por ocho juegos de ventaja sobre los Nacionales de Washington.

Este es la tercera cita entre ambos conjuntos en una postemporada. Los Bravos barrieron a los Dodgers por 3-0 en la serie divisional en 1996, mientras que los Dodgers cobraron venganza en 2013 cuando vencieron a Atlanta por 3-1.

Aquí le tendremos jugada a jugada lo que sucede en el encuentro con actualización EN VIVO.

Los Dodgers entregaron su plantel de 25 hombres para los playoffs, el cual no incluye al mexicano Julio Urías.

Here is the Dodgers' 25-man roster for the NLDS. #LADetermined pic.twitter.com/A3tv0dfUCo