Westbrook y el Thunder arrollan a Clippers

Luc Mbah a Moute,Victor Oladipo

Sue Ogrocki / AP

El jugador de los Clippers de Los Angeles Luc Richard Mbah a Moute (12) recibe una falta de su rival del Thunder de Oklahoma City Victor Oladipo 8centro) durante un lanzamiento en el tercer cuarto del juego de la NBA que enfrentó a ambos equipos en Oklahoma City, el 31 de diciembre de 2016. (AP Foto/Sue Ogrocki) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

