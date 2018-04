Pau Gasol anunció acuerdo en gimnasio del Este de Los Ángeles para ayudar a reducir la obesidad infantil

La fundación de #PauGasol, @gasolfoundation, y el #Weingart @ymcala del Este de #LosAngeles se unieron para educar y ayudar a evitar la obesidad infantil en comunidades #latinas de bajos recursos. El exjugador de los #Lakers se mantiene atado a la comunidad angelina por medio de su fundación a pesar de jugar con los #Spurs de #SanAntonio. #nba #losangeles #gasol

