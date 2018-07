Murales de LeBron sufren vandalismo en Los Ángeles

Dos artistas en Los Ángeles pintaron recientemente dos murales muy buenos de LeBron James desde que el exjugador de los Cavaliers de Cleveland decidió llegar a los Lakers. Pero ambas obras de arte han sufrido de vandalismo.

El primero fue una imagen de James con la camiseta de los Lakers que decía “King of L.A.” (El Rey de Los Ángeles).

Pero ahora, alguien pintó algo sobre el mural, en el que critica a James. El artista quedó tan molesto que borró el arte.

Recientemente, un mural en el que James veía a jugadores legendarios de los Lakers, como Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar también sufrió vandalismo.

I went to visit the mural with one of my bestfriends @jamtjohnson and this was what we saw first thing this morning. Haters have struck again. pic.twitter.com/oOCwF8lZ7C