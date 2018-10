Con golpes y expulsiones, Lakers cae en debut de Lebron James en Los Ángeles

Los Lakers de Los Ángeles “dieron pelea” literalmente ante los Rockets de Houston en el debut en casa de Lebron James en la temporada regular, pero no pudieron evitar la derrota por 124-115 la noche del sábado. Fue la segunda derrota de la temporada para los Lakers (0-2), que también perdieron en su debut en Portland el jueves.

El juego fue empañado por las expulsiones de Chris Paul por los Rockets, y de Brandon Ingram y Rajon Rondo, por los Lakers, en el último cuarto. Durante el último periodo, Ingram y James Harden entraron en una discusión y durante los empujones, Paul toca la cara de Rajon Rondo y este lanza golpes, seguido por Ingram, que también lanzó puñetazos.

Ingram & Harden get into and then Rondo & Paul and punches fly pic.twitter.com/A8SLQUmqsz