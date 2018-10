PREVIA: Con un equipo sólido, los Clippers reconstruyen su vida sin sus estrellas

Los Clippers regresan a este 2018 para retomar el papel que históricamente ha tenido en el básquetbol de esta ciudad: el “otro equipo de Los Ángeles además de los Lakers”.

Desde la temporada 2011-12, los Clippers han vencido a los Oro-Púrpura en las series de temporada regular. Pero tras varios años de ser el mejor equipo de Los Ángeles, sin poder coronarlo con un título o un viaje a las finales de la NBA, los Clippers tendrán problemas para dominar la ciudad, especialmente con la llegada de Lebron James al otro equipo.

Los Clippers no clasificaron a los playoffs la temporada pasada y canjearon a su estrella, Blake Griffin a mitad de la temporada. Con la transferencia de Griffin, los Clippers lanzaron el mensaje claro de que querían renovar el equipo y comenzar desde cero. El equipo terminó con récord de 42-40, algo relativamente mejor de lo esperado debido a las lesiones y el constante cambio de alineaciones.

Durante el verano, DeAndre Jordan firmó con los Mavericks de Dallas, lo cual debilitó la ofensiva de los Clilppers y puso el clavo final al ataúd del famoso “Lob City”, un término utilizado para describir la ofensiva de clavadas espectaculares formada por Jordan, Griffin y Chris Paul.

Ahora, los Clippers no tienen estrellas pero sí 11 jugadores que podrían ser parte de cualquier equipo titular de la NBA. No brillan y no son espectaculares, pero son sólidos.

Un ejemplo de solidez es Lou Williams, quien respondió en su papel de sexto hombre. Ahora, más que nunca, los Clippers necesitan que sea un líder del equipo desde la banca.

Otro jugador importante será Shai Gilgeous-Alexander, un escolta de gran estatura, que dominó la Liga de Verano de la NBA y que tienen potencial para ser la revelación de la temporada. Será importante saber cuánta paciencia le tiene Doc Rivers, alguien que no es muy paciente con novatos.

Rivers tiene un reto importante este año pues cuenta con un equipo sin estrellas. Los Clippers están en proceso de reconstrucción, en una competitiva Conferencia Oeste. Rivers tampoco tiene tanto poder en la administración, por lo que algunos consideran que probablemente abandonará el barco, ahora que su hijo fue canjeado para traer a Marcin Gortat.

Los Clippers se reforzaron con jugadores veteranos al traer a Luc Mbah y Miek Scott, además de Avery Bradley, elementos que vendrán de la banca para colaborar en este equipo que será difícil de vencer.

Contrataciones importantes

Shai Gilgeous-Alexander, Jerome Robinson, Luc Mbah a Moute, Marcin Gortat, Mike Scott

Bajas importantes

DeAndre Jordan, Austin Rivers, Sam Dekker

Alineación probable

Tobias Harris-alero

Danilo Gallinari-alero

Marcin Gortat- centro

Patrick Beverley-escolta

Avery Bradley-Guardia

Ventajas

Los Clippers no serán muy fáciles para vencer pues tienen gente con mucha experiencia. Si sus jugadores incógnitas como Gilgeous-Alexander y Robinson alcanzan su potencial, podría ser buenas noticias para los Clippers. La banca es una de las mejores en la NBA, con Williams en ella, junto a Alexander, Harrell, Scott y a Moute.

Desventajas

El equipo de Lob City tenía estrellas y poco apoyo. Ahora, tienen lo contrario, muchos jugadores de elenco pero no hay estrellas o mucho talento creativo a la ofensiva. Harris, Williams y Gallinari pueden anotar, pero no son estrellas de calibre. Con defensivas sólidas en los equipos de la NBA, será difícil que los Clippers logren hacer mucho daño a los equipos elite con los hombres que tienen en estos momentos.

Pronóstico: Las expectativas son bajas para este equipo, resignado a volver a ser la sombra de los Lakers. No habrá muchas rachas de victorias, pero todo puede suceder. Deben ser arrasados por equipos como Golden State, Houston, Utah y Oklahoma City, pero aparte de eso, pueden vencer a cualquier equipo del Oeste. Podrían arañar un puesto de playoffs, pero están muy lejos de ser candidatos al título. El próximo año debe ser mejor pues tendrán una selección en la lotería y más dinero para gastar en agentes libres.