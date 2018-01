Sonnen vence a 'Rampage' Jackson en inicio de torneo de pesos pesados de Bellator

Bellator 192 llegó al Forum de Inglewood con el duelo estelar entre los veteranos Quinton “Rampage” Jackson ante Chael Sonnen, quienes fueron parte del inicio del torneo de peso pesados de Bellator.

En la coestelar, Douglas Lima defendió su corona de peso welter ante Rory MacDonald.

Aquí los resultados:

Quinton “Rampage” Jackson (37-13) perdió ante Chael Sonnen (30-15-1) por decisión unánime tras tres asaltos en el inicio del torneo de pesos pesados de Bellator.

ROUND 1: Sonnen y Jackson dieron un tremendo primer asalto, con un "Rampage" que derribó a Sonnen y luego el "American Gangster" hizo lo mismo al final del episodio.

ROUND 2: Sonnen lleva la pelea a ras de piso y golpea en varias ocasiones a su oponente. La pelea no es muy vistosa y la gente abuchea pero Sonnen logra el objetivo de detener la fuerza de "Rampage".

ROUND 3: Sonnen y Jackson no tienen tanta acción en el tercer episodio, pero Sonnen derriba a Jackson y parece llevarse el tercer round. Jackson por momentos retó a Sonnen pidiendo más acción.

Los jueces dieron las mismas tarjetas: 29-28 para Sonnen, quien avanzó a la siguiente ronda del torneo de peso pasado de Bellator. "No me importa quién sigue. Yo tengo la mejor pegada y la mejor quijada", dijo Sonnen.

Douglas Lima (29-7) cae ante Rory MacDonald (20-4) tras cinco asaltos y pierde la corona de peso welter.

MacDonald vino de atrás y logró recuperarse en la segunda mitad de la contienda para lograr un triunfo por decisión unánime tras cinco asaltos sobre el brasileño Lima. MacDonald ganó con tarjetas de 48-47, 49-45, y 49-46. Lima tenía tres triunfos seguidos, mientras que el nuevo monarca, había vencido a Paul Daley en la pasada función de Bellator en mayo del año pasado.

Pelea de peso ligero: Michael Chandler (17-4) vence por decisión unánime a Goiti Yamauchi (22-4) tras tres asaltos.

Chandler estuvo a punto de lograr el KO pero se tuvo que conformar con una victoria por decisión unánime después de golpear sin piedad a Yamauchi durante casi todo el combate. Los jueces dieron el triunfo a Chandler por 30-26 (2) y un tercero 30-25.

Pelea de peso pluma: Aaron Pico (2-1) venció por KO en el Round 1 a Shane Kruchten (12-4)

Aaron Pico, descendiente directo de Pío de Jesús Pico, el último gobernador mexicano de California, noqueó a su oponente en 37 segundos.

El originario de Whittier y séptima generación californiano noqueó a su oponente con un tremendo golpe al cuerpo que dejó sin posibilidades a Kruchten. Pico entrena con Freddie Roach, legendario entrenador de boxeo.

Meanwhile, at #Bellator192 , Aaron Pico channelled his inner Ricky Hatton with this thumping body-shot KO.

Pelea de peso pluma: Henry Corrales (15-3) venció por decisión unánime a Georgi Karakhanyan (27-8-1)

En un duelo muy cerrado, Corrales venció por puntuaciones de 30-27 y dos de 29-28 a Karakhanyan. Corrales es originario de Whittier, California.

Para destacar en las preliminares, Joey Davis se anotó este tremendo KO con una patada sobre Ian Butler:

And THIS is how we "kick off" #Bellator192 Prelims. Dance it off @Joeyblackice!