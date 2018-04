Super campeona de boxeo boricua confiesa estar nerviosa por debut en MMA este viernes en L.A.

Amanda Serrano ha conquistado títulos en cinco divisiones diferentes en el boxeo y es considerada una de las mejores libra por libra en el pugilismo. La boricua no pierde desde 2012 pero, de acuerdo a ella, no ha recibido el mismo reconocimiento si fuese hombre.

En 2016, Serrano fue parte de una película junto a Holly Holm, estrella de UFC y excampeona de boxeo, y la estadounidense le comentó que estaba arrepentida de no incursionar en el MMA más temprano en su carrera.

Eso la dejó pensando y comenzó a entrenar en artes marciales mixtas. Este viernes, Serrano hará su debut en MMA cuando enfrente a la californiana Corina Herrera (3-4) en un duelo a tres asaltos en la división de peso mosca (125 libras) en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles, cuando Combate Américas sostenga su primera función este año en Los Ángeles. Combate Estrellas 1 tendrá como pelea principal la revancha entre John Castañeda (16-3) y Marc “Lufo” Gómez (21-11).

La atención que está recibiendo Serrano en su debut en MMA es muy diferente a la poca atención que ha recibido en el boxeo, a pesar de tener un récord envidiable de 36-1 en el pugilismo. Este viernes, su pelea será televisada a nivel nacional por Univision (Univision Deportes, 9 p.m. Hora del Pacífico), muy diferente a varias de sus peleas en boxeo, donde poca gente sabía de ellas.

“En boxeo es difícil. Somos buenas peleadoras. Yo soy una de las mejores peleadoras a nivel mundial y aún no nos dan el reconocimiento. Las televisoras o los patrocinadores no nos están llamando. En MMA están llegando, mi debut va a ser en Univision. Eso es bueno para mis aficionados, que me vean y sigan mi carrera”.

Serrano reconoce estar nerviosa por su debut de este viernes, al igual que cuando debutó en el boxeo en 2009.

“Me siento igual de nerviosa que cuando debuté en el boxeo. Siempre me pongo nerviosa, aunque esté en el boxeo. Pero una vez que comienzo a pelear, se me olvida todo. Afortunadamente, tengo la experiencia de ser boxeadora. Una vez que suene la campana, todo se va”, indicó Serrano a HOY Deportes. “Solamente quiero golpear la cara de alguien”.

Serrano comentó que su preparación fue muy diferente a la del boxeo.

“En MMA tengo que cuidarme mucho de mi distancia. Tengo que estar pendiente de los codazos y las rodillas, de que no me tumben. Es definitivamente diferente”, expresó la residente de Nueva York.

Serrano busca llevar su poder al MMA, pues tiene 26 nocauts de sus 34 victorias en el boxeo.

“Quiero ser la misma peleadora. Soy una peleadora de corazón”, indicó Serrano, de 29 años de edad.

La campeona de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) dijo que aún tiene muchos planes en el pugilismo, como el invadir una sexta división, las 140 libras.

La Función

Combate Estrellas I

Cuándo: Viernes 13

Dónde: The Shrine (665 W Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90007)

Hora: 6:30 p.m.