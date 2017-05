‘La Leona’ Amanda Nunes ya compró un Camaro, apoya a Trump y tiene pistola

A pesar de no perder desde 2014, pocos conocían a la brasileña Amanda Nunes hasta hace poco. Todo cambió cuando ‘La Leona’ obtuvo victorias ante la entonces campeona Miesha Tate y la popular Ronda Rousey, a quien despachó en 48 segundos.

Ahora, muchos conocen a Nunes como la campeona que destrozó a Rousey y que probablemente la mandó al retiro. El próximo 8 de julio estelarizará la velada de lujo de UFC 213 en el T-Mobile Arena de Las Vegas cuando enfrente a Valentina Shevchenko, oponente que ya ha vencido el año pasado.

Nunes dijo que de salir triunfante en su segunda defensa de la corona gallo, le gustaría invadir la nueva división de peso pluma, donde reina la holandesa Germaine de Randamie.

“Después de esta pelea, todo puede suceder. Ya he limpiado la división, inclusive antes de que me dieran el cinturón, ya le había ganado a todas”, dijo Nunes en una reunión con la prensa en Los Ángeles. “Quiero enfrentar a Germaine de Randamie, porque ya le gané”, agregó al recordar el duelo en 2013 en la que noqueó a la holandesa.

Nunes ha gozado sus triunfos ante Tate y Rousey, algo que resultó en mayores ganancias. En 2016 durante UFC 196, Nunes ganó $56,000 al vencer a Shevchenko por decisión. Cuando enfrentó a Rousey ya como campeona, Nunes obtuvo $200,000, aunque solamente $100,000 estaban garantizados ya que los otros $100,000 solamente los obtendría si salía con la mano en alto.

Eduard Cauich Amanda Nunes en Los Ángeles. Amanda Nunes en Los Ángeles. (Eduard Cauich) (Eduard Cauich)

Hoy en día, Nunes dice que ha comprado un camaro, tiene una pistola y hasta apoya al presidente Donald Trump.

“Me gusta tener mi arma”, dijo Nunes en Los Ángeles. “Quiero que Estados Unidos mejore, si hay que apoyar a Trump, si va a hacer cosas buenas para el país, ¿por qué no?”, dijo mientras Donald ‘Cowboy’ Cerrone, un conocido republicano, la alentaba.

“Este país es el mejor del mundo”, señaló Nunes, de 28 años.

Sobre su preparación para enfrentar a Shevchenko, Nunes reveló que ha estado levantando pesas y que “ha tratado cosas nuevas”.

John Locher / AP John Locher / AP

“Creo que tengo que capitalizar cada error. Tengo que estar bien en mi pelea a ras de piso, también en mi golpeo. Tengo que estar lista por si se va a los cinco asaltos”, dijo la originaria de Salvador de Bahía.

Nunes y Shevchenko, quien es de Kirguistán pero desarrolló su muay thai en Perú, tuvieron un enfrentamiento durante la conferencia de prensa en la ambas se tocaron el rostro en el careo.

“Imagínate que en esa situación, con tantas emociones, alguien te toca la cara. Eso no está bien. Respondí en ese momento, reaccioné. Cuando estás en ese momento, si alguien habla mal de tí y si toca tu cara, te vas a enojar”, expresó.

Sobre la monarca de peso paja, Joanna Jedrzejczyk, con quien comparte gimnasio, dijo que tenía una buena relación y que ella no puede opinar quién es la mejor peleadora entre las dos.

“Cuando la veo la saludo y cada una se va a su lado. Si es la mejor o no, no me importa”, señaló.

Nunes fue homenajeada el martes por la concejal Nury Martínez por ser la primera campeona del mundo de UFC abiertamente homosexual.