Walton critica a los árbitros por la pelea en el partido del viernes en Los Ángeles

El entrenador de los Lakers, Luke Walton, hizo fuertes críticas contra los árbitros y un empleado de los Bucks de Milwaukee, quien "puso sus manos" sobre un jugador del equipo de Los Ángeles durante la pelea que se registró en el partido del viernes entre ambos equipos.

Los Lakers perdieron 103-107 contra los Bucks en partido celebrado en el Staples Center, de Los Ángeles.

En conferencia de prensa, Walton clamó contra un empleado de los Bucks: "No toques a mis jugadores, porque si eso se va a permitir, estoy seguro de que podemos encontrar a un par de personas aquí en Los Ángeles que quieren hacer ese trabajo para los Lakers".

"Yo no vi que los árbitros no hicieran algo al respecto, permitieron al empleado agredir a mi jugador y nadie dijo nada, ellos que son quienes deben poner orden no hicieron nada, esto no puede estar pasando", dijo

La pelea estalló en el tercer cuarto del partido cuando el base de los Lakers, Nick Young, fue golpeado cuando intentaba anotar, por el base de los Bucks, Malcolm Brogdon.

Como respuesta, Young empujó a Brogdon, luego el pívot de Bucks Greg Monroe se involucró, al igual que el jugador de los Lakers Brandon Ingram.

Otros jugadores se unieron a la pelea mientras que empleados de ambos equipos tuvieron que separar a los jugadores.

Los árbitros expulsaron a Young, Monroe y D'Angelo Russell.

"Cuando vi la repetición de lo que sucedió, me di cuenta de que uno de sus empleados agarró a Brandon por la camiseta y lo empujó, no lo detuvo, lo empujó", dijo el entrenador de los Lakers.

"Si no hay nada malo en eso, entonces no tengo ningún problema en contratar a algunas personas para que hagan ese tipo de trabajo", agregó.

El resultado del partido permitió al equipo de Milwaukee ascender al séptimo lugar de la Conferencia Oeste, mientras que el de Los Ángeles quedó oficialmente eliminado de la lucha por un puesto en las finales.