El empate en el Uruguay vs Portugal no duró mucho.

Al minuto 32, siete después de que los lusos emparejaran el cotejo de octavos de final en Rusia 2018, Edinson Cavani se adjudicó su segundo tanto de la noche, su tercer de la justa, para poner el marcador 2-1 a favor de los charrúas.

PURE. CLASS



Cavani one-times a curler into the back of the net to re-take the lead for Uruguay. pic.twitter.com/JZhmTqE1s4