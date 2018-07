VIDEO: Penal POLÉMICO le permite a Francia retomar la ventaja ante Croacia

Al minuto 38 Antoine Griezmann convirtió desde el punto penal para poner a Francia arriba 2-1 en la final de Rusia 2018 contra Croacia.

La jugada que produjo el castigo en contra de los croatas fue una jugada polémica que necesitó del VAR.

Take another look at that penalty decision.



Was it the right call? pic.twitter.com/sA81AB9thu