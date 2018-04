VIDEO: Jesús Corona le da MANOTAZO a camarógrafo tras caer ante el América

Tras caer 2-1 ante el América en el Estadio Azteca, el portero de Cruz Azul, Jesús Corona, le dio un manotazo a un camarógrafo a la salida de la cancha.

“Simplemente el camarógrafo se pone frente a mí con una sonrisa y no me pareció, la verdad, y menos cuando yo venía después de discutir con el árbitro”, dijo ‘Chuy’ sobre el incidente. “Creo que lo provoca el mismo camarógrafo, yo solo le pido que haga su trabajo fuera de la cancha o a un lado y no enfrente de ti con esa sonrisa provocadora”.

#NoEsNormal que si ya te perdiste un mundial por agresivo, vuelvas a meter la pata igual 4 años después. En fin lo NACO se trae en la sangre o no Jesús Corona? #ClasicoJoven #VamosConTodo pic.twitter.com/jbDNWJPvTO — CHema (@_Txema) 1 de abril de 2018

Otro angulo