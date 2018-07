VIDEO: Antoine Griezmann envía beso y saludo a Carlos Vela desde el vestidor tras ganar Copa del Mundo

Tras vencer a Croacia y ganar la Copa del Mundo, Francia celebró a lo grande en los vestuarios, en donde se apreció a Paul Pogba vestir incluso un sombrero de charro mexicano.

Durante la celebración, Pogba aprovechó para hacer un enlace en vivo en sus redes sociales para seguir festejando con sus fans, misma a la que se unió Antoine Griezmann para mostrar su capacidad de hablar español.

“Viva México ca***. Chin** tu…. (explícito)”, dijo Griezmann mientras que Pogba le advertía que no era adecuado. “Un saludito a Carlitos Vela (…)”. Griezmann se retiró con un beso y un “te amo”.

ADVERTIMOS LENGUAJE PROFANO EN EL VIDEO.

Another reason @paulpogba is pure class. @AntoGriezmann says something he probably shouldn’t say and Pogba is like “yooooo”



Here’s the @11carlosV shoutout tho pic.twitter.com/juKMNIbiTv