10 minutos después de ceder el primer gol de la gran final del Mundial de Rusia 2018, Croacia emparejó las cosas ante Francia.

Tras una serie de rebotes dentro del área francesa, Ivan Perisic encontró el esférico y con un zurdazo lo guardó en las redes para poner 1-1 el marcador

Ivan Perisic equalizes!



His shot takes a slight deflection past Lloris to make it 1-1. pic.twitter.com/D2eayynKUN