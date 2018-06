Mundial de Rusia 2018: España vs Portugal, sigue EN VIVO aquí

42’-Isco con otra oportunidad para España, el disparo cae en las manos del portero Rui Patricio

40’-Fuera de la acción del penal, Portugal no ha puesto en verdadero peligro a De Gea; solo han producido tres disparos, ninguno a portería

35’-Andrés Iniesta estuvo CERCA del segundo, finaliza una jugada de conjunto mandando su disparo para afuera

26’-Isco cerca del segundo para España pero la jugada fue invalidada

#MundialTelemundo ¿Gol o no gol? El disparo de @isco_alarcon que no entra al arco de #POR

Parece que Costa cometió una falta sobre Pepe, pero el VAR no fue requerido

24’-GOOOOOL España, Diego Costa humilla a toda la defensa de Portugal y pone a La Roja en el marcador, 1-1

Diego Costa does it himself to pull Spain level!