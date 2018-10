El LAFC dejó escapar la victoria y la primera posición del Oeste al empatar ante Vancouver

El LAFC alcanzó, momentáneamente, el primer puesto de la Conferencia del Oeste mientras vencía al Vanbcouver Whitecaps, un equipo que llegaba urgido de un triunfo para aspirar a entrar a los playoffs. El onceno angelino empezó el partido tranquilo y temprano se ponía arriba 2-0, con dos goles de Diego Rossi, sin embargo, los canadienses no dieron tregua y lograron el empate en la segunda mitad, gracias a las anotaciones de Yordy Reyna (penal) y Jordon Mutch.

El empate final dejó al LAFC en la segunda posición del Oeste con 57 unidades, debajo del Sporting Kansas City, que ganó su partido y tiene 59 puntos.

A los 4 minutos, el LAFC no perdió tiempo y en una pared entre Rossi y Vela, el uruguayo quedó solitario para abrir el marcador. Era el 1-0.

Diego... ROSSI!!!



Diego's 11th goal of the season gives us the early lead!#LAFCvVAN pic.twitter.com/4pcPiDcWmV — LAFC (@LAFC) October 21, 2018

Vela estuvo muy cerca del segundo de su equipo.

Solo 10 minutos después de haber anotado el primero, nuevamente Rossi se aparecería en el marcador tras una llegada por la derecha de Vela, quien tocó en profundidad a Aaron Kovar para que este cruzara a un cortante Rossi y anotara su segundo de la tarde. Era el 2-0.

GOAL Rossi!!!



Diego Rossi takes no time completing his brace!!!#LAFCvVAN pic.twitter.com/ITBhSf9nLW — LAFC (@LAFC) October 21, 2018

A los 20, un penal permitió a la visita acercarse en el marcador para poner las cosas 2-1. Reyna le pegó a su izquierda engañando al portero Tyler Miller, quien se lanzó al otro lado.

Esta fue la falta.

Esta fue la anotación.

Yordy Reyna scores his sixth of the season.



LAFC 2-1 VAN | #VWFC pic.twitter.com/9wDMzs0jPz — Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) October 21, 2018

En el segundo tiempo, Vancouver no bajaba los brazos y con un golazo a los 65’, Mutch, quien había entrado de cambio cinco minuto atrás, anotó un golazo para igualar las cosas 2-2 y dejar frio al Banc of California Stadium.

El LAFC buscará el primer puesto en el último partido de la temporada ante el Sporting Kansas FC el próximo domingo en el Children’s Mercy Park (1:30 p.m.).

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda