El jinete venezolano Javier Castellano busca sellar su boleto al Kentucky Derby en Santa Anita

El éxito no es algo que ha evadido la carrera del jinete venezolano Javier Castellano.

Tras 22 años en el hipismo lo ha conseguido en abundancia.

Ha ganado varias carreras importantes Breeders Cups y Preakeness Stakes en múltiples ocasiones. De 2013 a 2016 ganó el prestigioso premio Ecplise al Jinete Más sobresaliente. En estos años también fue en jinete que más ganancias generó. Y el año pasado fue exaltado al Salón de la Fama de la Hípica de lo Estados Unidos.

Sin embargo, aunque puede ser difícil de creer, el palmarés todavía esta incompleto.

En 11 apariciones, jamás ha ganado una de las carreras que es consideradas una de las joyas de hipismo, el Kentucly Derby.

Pero pese a todos estos intentos fallidos, para Castellano el comandar toda la atención en círculo de ganadores Churchill Downs no se ha convertido en obsesión. Solo es un anhelo que hasta el momento no se la ha dado.

“Es algo difícil, no ha sido destinado a ser”, dijo Castellano a HOY Deportes. “Gracias a Dios he tenido muchas satisfacciones. He obtenido muchos galardones como jockey profesional en los Estados Unidos, he ganado bastantes carreras. Pero siempre tienes algo en mente, una meta que quieres lograr, para todo jockey profesional esa es el Kentucky Derby. Ese es el primer sueño que uno tiene”.

Para poder tener oportunidad de alcanzar su sueño en la edición 2018 Kentucky Derby del mes próximo, el venezolano primero tendrá clasificar mediante el Santa Anita Derby este sábado.

El caballo de Castellano, Bolt d’Oro, se encuentra cuarto en la clasificación rumbo a Kentucky y casi está. Un triunfo en Arcadia sellaría su pasaje y le daría una buena posición para Churchill Downs.

“Santa Anita una de las carreras más prestigiosas en el mundo en cuanto a caballo de tres años de edad”, indicó. “Nos da puntos para el ranking y nos prestigio”.

En este momento Bolt d’Oro, cuyo nombre es inspirado por el del legendario velocista Usain Bolt, es uno de los caballos más destacados en el hipismo. Una reciente encuesta entre los medios de comunicación lo tiene situado como el favorito para ganar en Kentucky.

La relación entre Castellano y la pura sangre es muy corta, apenas llevan una sola carrera juntos. El mes pasado el jinete sudamericano reemplazó a Corey Nakatani, quien había corrido al caballo en las primera cuatro carreras en la categoría de tres años.

El originario de Maracaibo no considera que su falta de trabajo Bolt d’Oro sea una desventaja pues tiene mucha confianza en su experiencia como jockey tras más de dos décadas en las pistas.

“Gracias a Dios he montado por 22 años y me ha tocado de correr a diferentes tipos de caballos”, comentó. “Hace algunos días monté en los Emiratos Árabes un caballo de California en el Dubái World Cup. Tuve que ir para allá, montarlo y correrlo aquí y luego el siguiente día en otro lugar. Es algo rutinario. Si te montas a tu caballo y le haces un buen trabajo va a hacer una buena carrera”.